Lluvias provocan afectaciones en vialidades de la Zona Metropolitana de Pachuca

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Foto: Especial

Los municipios de Pachuca, Mineral de la Reforma y Zempoala resultaron afectados por las lluvias de este martes, provocando encharcamientos en las principales vialidades de la zona metropolitana.

Los servicios de emergencia del estado recibieron reportes de inundaciones en calles y avenidas, por lo que mantienen un operativo en zonas susceptibles para brindar apoyo a la población afectada.

Los automovilistas circulan con baja velocidad en algunas vialidades y bulevares para evitar riesgos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Hidalgo, las acciones preventivas se coordinan con los gobiernos estatal y municipales, así como con protección civil y bomberos.

A la ciudadanía refirió por redes sociales que, si se encuentra en una situación de riesgo derivada de las lluvias, mantenerse en un lugar seguro y llamar al 911 de Emergencias.

A su vez, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Mineral de la Reforma implementó el Operativo Carrusel sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, para evitar algún accidente automovilístico ocasionado por el pavimento mojado.

La instancia indicó que, hasta el momento, dentro del fraccionamiento Los Tuzos, en el cárcamo de la avenida Mineros, la lluvia es ligera por lo que no ha sido necesaria la operación de las bombas.

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