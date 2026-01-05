GENERANDO AUDIO...

Juan Leonardo Pérez denuncia el caso de su hijo. Foto ilustrativa: Getty Images.

Este pasado domingo 4 de enero de 2026, un joven llamado Juan Leonardo Pérez se hizo viral en redes sociales por interrumpir un discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues quería denunciar el caso de violación de su hijo, un niño de nueve años de edad.

¿Qué pasó en el discurso de Claudia Sheinbaum?

Como les contamos, en redes sociales comenzó a hacerse viral en las últimas horas el momento justo en que un joven interrumpe un discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum, desde Tizayuca, Hidalgo.

Se trataba de Juan Leonardo Pérez, un joven padre que por desesperación decidió llamar la atención de la mandataria para pedir ayuda por el caso de abuso sexual que recibió su hijo.

En el video que se ha compartido en diferentes redes sociales se puede ver como se acerca a la presidenta y se ve que le comenta algo, a lo que ella le responde “Ahorita te escucho, ahorita te escucho ¿Me das permiso de que te escuche en un minuto?”.

Enseguida, miembros del equipo de Claudia Sheinbaum se acercan a Juan Leonardo Pérez y lo llevan a otra parte, donde les parece comentar el caso de su hijo. Una situación que poco más tarde se confirmó cuando reporteros lo entrevistaron.

¿Qué denuncia Juan Leonardo Pérez sobre su hijo?

En entrevista con reporteros que cubrían el evento de la presidenta, Juan Leonardo Pérez denunció el caso de violación contra su hijo, un niño de tan sólo nueve años de edad.

Al respecto, dijo que busca la ayuda de Claudia Sheinbaum porque tras denunciar al director de la escuela “Donaciano Serna Leal” por abuso sexual contra su hijo, ha recibido amenazas de muerte.

Eso no es todo. También agregó que Irám González Pérez, subprocurador de justicia del estado de Hidalgo, así como Marco Antonio Echeverría Perches del Ministerio Público, ocultaron su carpeta de investigación durante cinco meses y que la fiscal que lleva el caso no se ha presentado a las audiencias.

El caso de su hijo

Juan Leonardo Pérez asegura que el director de la escuela “Donaciano Serna Leal” fue quien abusó sexualmente de su hijo, indicando, incluso, que existen videos en los que se observa como lleva al menor de edad a uno de los baños del plantel. Justo por esta razón, agrega,su hijo con grado dos de autismo ya no quiere ir a clases a la escuela.

Hasta el momento no se cuenta con mayor información oficial sobre el caso y si autoridades han comenzado a investigarlo, así como autoridades involucradas.

