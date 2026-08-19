Liberan a alcalde de San Salvador y a 14 funcionarios retenidos por pobladores; hay 7 detenidos

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Elementos de seguridad liberaron al alcalde. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Durante la madrugada de este miércoles, un operativo policial implementado por la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) culminó con la liberación del presidente municipal de San Salvador y otros 14 funcionarios que se encontraban privados de su libertad por un grupo de habitantes en la localidad de La Flor.

El despliegue de las fuerzas de seguridad resultó en un enfrentamiento que dejó un saldo de 10 policías lesionados y siete civiles detenidos.

Los hechos ocurrieron en el municipio de San Salvador, Hidalgo, donde el alcalde y su comitiva fueron retenidos por pobladores en el auditorio de usos múltiples de la comunidad. Según el comunicado oficial, el grupo de funcionarios se encontraba en el lugar para atender las demandas de los ciudadanos, aunque no se ha detallado el origen del conflicto que derivó en la retención ilegal.

Así fue el operativo de rescate en San Salvador

Ante la privación ilegal de la libertad de los 15 servidores públicos, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo activó un protocolo de rescate durante las primeras horas del día. Sin embargo, al arribar a la localidad de La Flor, los elementos de seguridad fueron recibidos por un grupo de aproximadamente 300 personas, quienes, según el informe, agredieron a los oficiales con piedras y palos.

Este enfrentamiento provocó que 10 agentes de policía resultaran heridos, por lo que tuvieron que ser trasladados a distintos hospitales de la región para recibir atención médica.

A pesar de la resistencia, las autoridades lograron ingresar al auditorio y concretar con éxito el rescate de los funcionarios. Entre las personas liberadas se encontraban:

El presidente municipal

La secretaria del presidente municipal

El director de Obras Públicas

Un integrante de Catastro

Un contador

Ocho regidores

Dos trabajadores del Gobierno Estatal

El presidente de Morena de San Salvador Hidalgo, Norberto Martínez Cruz, fue llevado por la fuerza, junto con su secretaria , al poblado de La Flor, en Xuchitlán,

El grupo llevodos patrullas municipales. La retención fue por incumplimiento de obras a la comunidad pic.twitter.com/V9mclk1FYt — Angeles🇲🇽 🇷🇺 (@Love57113935) August 18, 2026

¿Qué pasó con los responsables de la agresión?

Como resultado del despliegue táctico, las autoridades informaron sobre la detención de siete personas, identificadas como presuntos responsables de la agresión a los policías y la retención de los funcionarios. Los detenidos, tres hombres y cuatro mujeres, fueron asegurados y trasladados a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).

La Fiscalía estatal será la encargada de iniciar las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades por los delitos que se configuren, entre los que podrían figurar la privación ilegal de la libertad, lesiones y ultrajes a la autoridad.

Hasta el momento, se desconoce el motivo principal que llevó a los pobladores a retener a la comitiva municipal, lo cual será parte fundamental de las indagatorias para esclarecer completamente el caso en San Salvador. La situación en la comunidad se reporta como controlada, pero bajo vigilancia.

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