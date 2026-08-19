Video: pobladores sacan a golpes y empujones a alcalde de San Salvador, Hidalgo

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Pobladores irrumpieron y se llevaron al alcalde. Foto: Facebook / Norberto Martínez

Un grupo de pobladores del municipio de San Salvador, Hidalgo, irrumpió la tarde de este martes en el Palacio Municipal y se llevó por la fuerza al alcalde Norberto Martínez Cruz, junto con otros tres funcionarios, presuntamente por un conflicto relacionado con obras públicas en la demarcación.

Hasta el momento, las autoridades estatales y municipales no han informado oficialmente sobre el paradero de los funcionarios, quienes habrían sido trasladados en patrullas del propio municipio que fueron tomadas por el grupo de inconformes.

El presidente de Morena de San Salvador Hidalgo, Norberto Martínez Cruz, fue llevado por la fuerza, junto con su secretaria , al poblado de La Flor, en Xuchitlán,

El grupo llevodos patrullas municipales. La retención fue por incumplimiento de obras a la comunidad pic.twitter.com/V9mclk1FYt — Angeles🇲🇽 🇷🇺 (@Love57113935) August 18, 2026

Video muestra momento en que sacan al alcalde de su oficina

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un grupo de personas, presuntamente originarias de La Flor, comunidad de Xuchitlán, ingresa a la oficina del edil y, entre reclamos, lo levanta de su silla mientras lo jala de la ropa.

En las imágenes se observa que Martínez Cruz intenta resistirse, pero varias personas lo sujetan e inmovilizan. Durante el forcejeo, algunos de los presentes lanzan golpes y, entre empujones y jaloneos, lo sacan de la oficina.

Trabajadores del ayuntamiento gritan para que los manifestantes lo liberen; sin embargo, el grupo continúa reteniéndolo y lo conduce fuera del inmueble.

Habrían trasladado al alcalde a una comunidad del municipio

De acuerdo con reportes preliminares, el alcalde fue llevado a la comunidad de La Flor a bordo de una patrulla municipal presuntamente tomada por los manifestantes.

Otros funcionarios también habrían sido trasladados en circunstancias similares.

Además de la retención de los servidores públicos, el grupo se habría llevado al menos dos patrullas municipales.

Según las primeras versiones, la protesta estaría relacionada con inconformidades por diversas obras públicas y presuntos incumplimientos de acuerdos en esa zona del municipio.

Hasta ahora, la información es preliminar y se espera que las autoridades confirmen oficialmente la situación del alcalde, los funcionarios retenidos y las unidades involucradas.

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