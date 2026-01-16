Guerreros Buscadores rechazan fin de trabajos en fosa clandestina de Zapopan

GENERANDO AUDIO...

La FGE Jalisco cerró trabajos en fosa de Zapopan. Foto: Omar Hernández

Integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco expresaron su indignación y desacuerdo ante el anuncio del gobierno estatal sobre la conclusión de los trabajos de recuperación de restos humanos en la fosa clandestina Las Agujas, ubicada en Zapopan.

La inconformidad surgió luego de que la vicefiscal Especial en Personas Desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, informara en rueda de prensa que los trabajos en el sitio concluyeron a inicios de diciembre, pese a que se trata de la fosa de mayor magnitud localizada en Jalisco durante 2025.

Colectivo acusa falta de transparencia y acompañamiento

En entrevista, Raúl Servín, integrante del colectivo, cuestionó directamente a las autoridades estatales por declarar cerrados los trabajos sin informar con claridad qué cuerpos han sido recuperados ni permitir la participación o acompañamiento de los colectivos durante las labores.

“Que nos expliquen cuáles son los cuerpos que se han recuperado de esa fosa y por qué mencionan que los trabajos ya fueron terminados. A nosotros nunca nos invitaron a hacer acompañamiento ni a estar pendientes de lo que se recuperó”, reclamó.

Servín sostuvo que, desde su perspectiva, la información oficial no refleja la realidad del sitio, ya que los colectivos no tuvieron acceso constante ni conocimiento detallado de los hallazgos.

Hasta el momento, se han recuperado 62 cuerpos en la fosa Las Agujas. Sin embargo, el colectivo señaló que las labores se suspendieron por falta de maquinaria especializada, lo que habría impedido continuar con la extracción de restos que aún podrían encontrarse en el predio.

Los buscadores advirtieron que seguirán insistiendo en retomar los trabajos, con el objetivo de evitar que posibles indicios y víctimas queden abandonados.

Temor por cierre prematuro ante el Mundial 2026

Integrantes de Guerreros Buscadores manifestaron su preocupación de que las autoridades minimicen la gravedad de los hallazgos con la intención de mejorar la imagen del estado, de cara al Mundial de Futbol FIFA 2026, cuya sede incluye instalaciones en la zona metropolitana de Guadalajara.

“A raíz de que viene el Mundial en el estadio Akron, ellos quieren limpiar todo Jalisco a base de mentiras”, afirmó Raúl Servín.

El colectivo exigió que se garantice la recuperación integral de todos los cuerpos antes de declarar oficialmente clausurados los trabajos en la fosa, en respeto a las familias de personas desaparecidas que continúan en la búsqueda de sus seres queridos.

