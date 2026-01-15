Ahórrate la fila y paga tu predial del 2026 en línea

GENERANDO AUDIO...

Desde la comodidad de tu casa paga tu predial 2026. Foto: Gettyimages

Con el inicio de 2026, uno de los trámites fiscales más importantes para las y los propietarios de casas, departamentos, terrenos o locales comerciales en Jalisco es el pago del predial. Para facilitar este proceso, el Ayuntamiento de Guadalajara pone a disposición de la ciudadanía la opción de pagar en línea, sin necesidad de acudir de manera presencial a las recaudadoras.

Gracias a esta modalidad digital, las y los contribuyentes pueden cumplir con esta obligación desde casa, utilizando un teléfono celular o computadora, de forma rápida, segura y disponible gran parte del día.

¿Hay descuentos por pagar el predial en 2026?

Sí. El Gobierno de Guadalajara mantiene vigente el descuento por pronto pago durante los primeros meses del año:

Enero 2026: 8% de descuento al liquidar el total del predial.

8% de descuento al liquidar el total del predial. Febrero 2026: 5% de descuento durante todo el mes.

Las autoridades recomiendan realizar el pago lo antes posible, ya que después de este periodo ya no se aplican descuentos y podrían generarse recargos por retraso.

Requisitos para pagar el predial en línea

Para realizar el pago por internet es necesario contar con lo siguiente:

Conexión a internet

Tarjeta de débito o crédito

Correo electrónico

Número de cuenta predial o clave catastral , que incluye: Número de recaudadora Tipo de inmueble (urbano o rural) Número de cuenta

, que incluye:

Con estos datos, deberás ingresar al portal oficial del Ayuntamiento de Guadalajara y capturar la información solicitada.

Es importante verificar cuidadosamente los datos del predio, como la ubicación y el nombre del propietario, para evitar pagar una cuenta que no corresponda.

Formas de pago disponibles

El sistema ofrece dos opciones:

Pago con tarjeta bancaria en línea Orden de pago, para liquidar posteriormente en cajeros o sucursales autorizadas

Los bancos habilitados para el pago en línea son únicamente:

BBVA

Banamex

Santander

Netpay

Si se intenta pagar con una institución bancaria distinta, el trámite no se procesará.

Validación y comprobante del pago

Una vez realizado el pago, el Ayuntamiento de Guadalajara tarda hasta cinco días hábiles en validar y aplicar el movimiento a la cuenta predial.

Se recomienda no actualizar la página durante el proceso para evitar cobros duplicados. Al finalizar, el sistema permitirá descargar un Recibo Salvo Buen Cobro, que confirma el pago realizado.

Después de los cinco días hábiles, podrás ingresar nuevamente con tus datos catastrales para descargar el comprobante conciliado y aplicado, que acredita oficialmente el pago del predial 2026.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.