Estrategia de paz suma más de 91 mil servicios y trámites en Jalisco

El Gobierno de México desplegó un operativo interinstitucional en Jalisco que permitió brindar más de 91 mil servicios y trámites a la población, como parte del eje de Atención a las Causas que Generan la Violencia, informó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Durante la Conferencia del Pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria explicó que estas acciones se realizaron en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales para acercar programas sociales, servicios de salud, educación y actividades comunitarias a la ciudadanía.

Además, destacó que en siete municipios del estado se instalaron módulos del programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, donde las personas pudieron entregar armas de fuego de forma voluntaria y anónima a cambio de dinero en efectivo.

En total, se canjearon 82 armas de fuego, en una estrategia en la que participan la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Iglesia católica, con el objetivo de reducir la presencia de armamento en las comunidades.

Recorridos en colonias prioritarias de Tlajomulco y Tlaquepaque

La secretaria explicó que Tlajomulco y Tlaquepaque fueron identificados como municipios prioritarios, donde autoridades realizaron recorridos en 33 colonias como parte de las acciones de proximidad social.

En estas zonas se efectuaron 32 mil 806 visitas casa por casa, además de la instalación de Comités de Paz, Ferias de Paz y Jornadas por la Paz, así como la recuperación de espacios públicos.

En Tlajomulco, detalló, se ofrecieron más de 32 mil servicios, se realizaron 12 mil visitas domiciliarias en 14 colonias, se instalaron 11 Comités de Paz, además de 14 Ferias de Paz y 17 Jornadas por la Paz, en las que participaron más de 8 mil personas.

Mientras que en Tlaquepaque se brindaron más de 59 mil servicios y trámites, se realizaron más de 20 mil visitas casa por casa en 19 colonias prioritarias, además de 19 Ferias de Paz, nueve Jornadas por la Paz y la instalación de 18 Comités de Paz.

También se logró recuperar cinco espacios públicos en el municipio.

Mesas de Paz realizaron miles de sesiones en el estado

Rosa Icela Rodríguez informó que las Mesas de Paz se mantienen activas en el estado y en 15 regiones, con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno.

En total se llevaron a cabo:

52 sesiones de la Mesa de Paz Estatal

3 mil 876 sesiones regionales

6 sesiones interregionales

Durante estas reuniones se suscribieron 183 acuerdos enfocados en fortalecer la seguridad y la atención a las comunidades.

La funcionaria subrayó que existe coordinación con todas las dependencias estatales, encabezadas por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, mientras que las Mesas de Paz Regionales son dirigidas por alcaldes y alcaldesas.

Jornadas comunitarias y actividades para la población

Como parte de las acciones comunitarias, se realizaron 278 Jornadas por la Paz, en las que participaron más de 100 mil personas.

Durante estas actividades se organizaron ferias deportivas, recuperación de espacios públicos, talleres de prevención, difusión de la Cartilla de Derechos y ferias de servicios de salud dirigidas a mujeres.

Además, se realizaron capacitaciones para servidores públicos, tequios comunitarios y talleres enfocados en prevención de la violencia.

Estrategias para jóvenes y ampliación de infraestructura educativa

La secretaria también anunció que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, se impulsarán diversas estrategias enfocadas en jóvenes.

Entre ellas destacan:

Construcción de 22 planteles del Bachillerato Nacional “Margarita Maza”

Creación de 4 Telebachilleratos Comunitarios

Ampliación de 2 Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios

Reconversión de 2 Centros de Estudios de Bachillerato

También se edificarán cuatro Centros Comunitarios México Imparable en Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan, además de implementar el programa “Jóvenes Unen al Barrio”.

De acuerdo con la funcionaria, desde enero de 2025 se han realizado mil 556 actividades juveniles en las 15 regiones de Jalisco, incluyendo jornadas de tequios, murales comunitarios y rodadas por la paz, en coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud.

Eventos deportivos nacionales en Jalisco

Finalmente, la titular de Gobernación informó que durante este mes se realizarán competencias deportivas nacionales organizadas por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Los eventos se llevarán a cabo en Guadalajara y Zapopan e incluirán clasificatorios nacionales de ciclismo, bádminton, esgrima, natación artística y karate, además de competencias regionales de ajedrez, frontón, softbol, beisbol, tenis de mesa, boxeo y taekwondo.

Estas actividades forman parte de las estrategias de prevención y promoción del deporte entre jóvenes y comunidades

