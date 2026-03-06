Video: padre se pelea a golpes con estudiante de preparatoria en Jalisco

GENERANDO AUDIO...

Un altercado entre estudiantes de preparatoria terminó en una pelea que se salió de control luego de que el padre de uno de los jóvenes interviniera en la confrontación, lo que quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales, causando indignación por el hecho de que un padre agrediera a un joven de preparatoria.

El incidente ocurrió presuntamente entre alumnos de preparatoria de la Universidad de Guadalajara (UdeG), donde testigos captaron el momento en que dos jóvenes comienzan a golpearse frente a otros estudiantes.

La pelea pasó de la banqueta al pavimento

En el video se observa cómo ambos estudiantes lanzan los primeros golpes, iniciando un breve intercambio de puñetazos mientras se encontraban en la banqueta.

Durante el forcejeo, los dos terminan cayendo hacia el pavimento, en una zona por donde transitaban automóviles, lo que aumentó el riesgo para quienes participaban en la pelea.

El clip comenzó a circular rápidamente en redes sociales debido a que un tercer participante entra en la confrontación, identificado como el padre de uno de los estudiantes.

Padre interviene en la pelea y también es golpeado

Según se observa en la grabación, el padre del joven que había sido superado en la pelea decidió intervenir directamente contra el otro estudiante.

Sin embargo, el adulto también terminó enfrentándose físicamente con el alumno, quien logró defenderse pese a la diferencia de estatura y complexión.

En medio del forcejeo, ambos cayeron al suelo, momento en el que el estudiante logró tomar ventaja al quedar encima del adulto.

Testigos intervinieron para separarlos

Mientras estaban en el pavimento, el joven propinó varios puñetazos en el rostro del padre de familia, y en medio del enfrentamiento golpeó su cabeza contra el pavimento en varias ocasiones.

Las imágenes muestran que personas que se encontraban alrededor intervinieron para separarlos, evitando que la agresión continuara.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre posibles sanciones o acciones legales derivadas del incidente, aunque el video continúa circulando en redes sociales y ha generado diversas reacciones entre usuarios.

