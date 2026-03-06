Un parto, cuatro bebés: sorprende nacimiento de cuatrillizos en Guadalajara

GENERANDO AUDIO...

Mujer da a luz a cuatrillizos. Foto: Getty Images/ilustrativa

Una mujer originaria de Guadalajara, Jalisco, protagonizó un caso poco común en México tras dar a luz a cuatrillizos, un nacimiento múltiple considerado extraordinario por especialistas.

Los bebés, tres niños y una niña, llevaron por nombre Analí, Ari, Andrés y Armando, y permanecieron bajo observación médica durante aproximadamente dos meses debido a su condición de recién nacidos prematuros.

De acuerdo con la información disponible, los menores finalmente fueron dados de alta el pasado 5 de marzo de 2026, luego de recibir atención especializada y cuidados intensivos que permitieron estabilizar su estado de salud.

Los nacimientos múltiples de este tipo requieren vigilancia médica constante, ya que los bebés suelen nacer antes de término y con bajo peso, lo que obliga a mantenerlos en unidades de cuidados intensivos neonatales durante las primeras semanas de vida.

¿Qué tan común es que nazcan cuatrillizos?

El nacimiento de cuatrillizos es considerado extremadamente raro en el ámbito médico. Se estima que ocurre aproximadamente en uno de cada 700 mil embarazos, lo que convierte estos casos en eventos poco frecuentes.

Los embarazos múltiples de cuatro bebés representan además un alto nivel de complejidad médica, tanto para la madre como para los recién nacidos. En muchos casos requieren seguimiento médico especializado durante toda la gestación y atención hospitalaria inmediata después del parto.

Se calcula que hasta el 90% de las mujeres con embarazos de cuatrillizos puede desarrollar preeclampsia, por lo que estos casos requieren monitoreo constante, como el que llevó en este caso la madre de los cuatrillizos, pues una hospitalización preventiva en algunos momentos del embarazo y partos programados en hospitales con capacidad para atender emergencias.

Por ello, los nacimientos de cuatrillizos son considerados eventos extraordinarios, que implican un seguimiento médico intensivo y cuidados especializados tanto durante el embarazo como después del nacimiento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.