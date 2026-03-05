Un año después: revelan nuevo video del hallazgo en rancho Izaguirre

GENERANDO AUDIO...

El video muestra la búsqueda de osamentas en el rancho Izaguirre. Foto: Cuartoscuro

A un año del hallazgo de restos humanos y pertenencias en el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, la organización Guerreros Buscadores de Jalisco difundió en redes sociales un video inédito que muestra parte de las labores realizadas en el sitio durante la primera incursión del colectivo.

El material audiovisual, que según el grupo no había sido publicado anteriormente, muestra a integrantes del colectivo mientras se trasladan en autobús rumbo al lugar. Durante el trayecto, las personas buscadoras realizan una oración y rezan el Padre Nuestro antes de llegar al predio donde posteriormente iniciarían la búsqueda.

Imágenes del ingreso al rancho Izaguirre

En el video se observa el momento en que las personas buscadoras ingresan al rancho Izaguirre, donde aparecen distintos objetos esparcidos en el suelo de terracería.

Entre los elementos visibles se encuentran decenas de prendas de vestir, en su mayoría pantalones de mezclilla, así como maletas, zapatos y otros objetos personales que presuntamente pertenecerían a personas desaparecidas.

También se aprecia un altar dedicado a la Santa Muerte colocado dentro del lugar.

Antes de comenzar las labores de búsqueda, los integrantes del colectivo forman un círculo para realizar oraciones, mientras las herramientas que utilizarían para excavar permanecen colocadas en el centro.

Posteriormente, el video muestra el momento en que los buscadores remueven la tierra y las piedras, donde comienzan a localizar fragmentos de huesos que se encontraban mezclados con el suelo del área.

En las imágenes también aparecen carteles visiblemente utilizados como blancos para practicar tiro con armas de fuego, arrumbados en una esquina del sitio.

Mensaje del colectivo tras difundir el video

Junto con la publicación del video, la organización Guerreros Buscadores de Jalisco difundió un mensaje en el que recuerda el momento del hallazgo ocurrido un año atrás.

“Hace un año entramos a un lugar que jamás vamos a olvidar. Hoy compartimos un video que no habíamos publicado antes. En él se ve el momento en que ingresamos al Rancho Izaguirre y cómo comenzamos a encontrar lo que nadie debería encontrar: huesos calcinados y restos humanos entre la tierra”, señaló el colectivo.

El grupo afirmó que los restos ya se encontraban enterrados en el sitio, ocultos bajo el suelo.

“Esos restos no los colocamos nosotros. Estaban ahí, ocultos bajo el suelo. Aún se nos eriza la piel al recordar ese momento”, añadieron.

Colectivo exige información sobre las investigaciones

En el mismo mensaje, el colectivo señaló que el lugar no solo habría sido utilizado para actividades de adiestramiento o reclutamiento, sino que en ese sitio varias personas habrían perdido la vida.

“En ese lugar muchas personas perdieron la vida. No fue solamente un sitio de adiestramiento o reclutamiento. En ese rancho hubo muerte, dolor y silencio”, indicó el grupo.

A un año del descubrimiento, Guerreros Buscadores de Jalisco reiteró su exigencia de verdad, investigación y justicia, al considerar que las familias de las personas desaparecidas merecen conocer qué ocurrió en el lugar.

El colectivo también pidió información sobre los avances de las investigaciones a autoridades como la Fiscalía General de la República, el Gobierno de México, el Gobierno de Jalisco y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al cuestionar qué ocurrió con los datos recabados por peritos y visitadores durante las indagatorias.

“Las familias merecen saber qué pasó. México merece saber qué pasó”, concluyó la organización.

