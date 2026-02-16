Fiscalía pide 20 años de prisión en procedimiento abreviado para único detenido por homicidio de Aristóteles Sandoval

GENERANDO AUDIO...

La Fiscalía del Estado de Jalisco propuso 20 años de prisión a Moisés “N”, único imputado por el homicidio del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, a cambio de que acepte un procedimiento abreviado.

La oferta se presentó el miércoles, dos días antes de la audiencia realizada este viernes en la sala 3 de los Juzgados de Control y Justicia Oral de Puente Grande. La diligencia inició a las 11:11 horas y concluyó alrededor de 25 minutos después.

En ella, el juez 19 de Control, Oralidad y Enjuiciamiento, Jorge Reynaldo Rojo Enríquez, preguntó al acusado si aceptaba la propuesta. La defensa respondió que necesita más tiempo para decidir, por lo que fijó el 20 de marzo como nueva fecha para que informe su postura, advirtiendo que será la última ocasión en que se difiera la audiencia, debido a que el proceso ya se prolongó.

“Se solicitó la reprogramación de la audiencia para el 20 de marzo de este año, ya por última ocasión, obedece a que la Fiscalía nos corrió traslado en días recientes de la propuesta de procedimiento abreviado, es decir, una forma de terminación anticipada, la cual está en reflexión de mi representado, pero con independencia de que se lleve a cabo o no.

“Estamos también en el procedimiento de depuración probatoria para que se defina qué se va a ir a juicio. Es decir, existen elementos de prueba que están repetidos y buscamos que sea una audiencia ágil. Una vez que mi representado tome la decisión, el 20 de marzo se sabrá”

Arturo Espinoza Sonora, abogado de acusado

Durante la audiencia, Moisés “N” vestía sudadera blanca, cabello recortado a los lados y barba arreglada. Al ser cuestionado por el juez sobre si deseaba hacer algún comentario, respondió: “No, nada, gracias, su señoría”.

Moisés “N” no está señalado como autor ni material ni intelectual del crimen. La Fiscalía lo ubica como copartícipe. Según la acusación, rentó un departamento en la Torre Deck 12 de Puerto Vallarta, Jalisco, donde se alojaron los presuntos sicarios, un hombre y una mujer, que acribillaron al exmandatario en el bar Distrito 5.

El defensor señaló que inicialmente a su cliente se le acusó por encubrimiento y después se agregó homicidio y tentativa de homicidio. También indicó que la clasificación jurídica puede modificarse antes de dictarse sentencia.

Sobre la imputación, afirmó que el Ministerio Público deberá demostrar en juicio la hipótesis de que su representado brindó apoyo logístico y su posible correlación con personas que hasta ahora no están identificadas.

“Mi representado se asume como responsable. Nosotros, conforme a la ley, debemos trabajar como cualquier abogado: revisar si las acusaciones que formula el Ministerio Público tienen sustento legal o no; a partir de ahí se ejerce la defensa. Es un principio básico del ejercicio profesional. Se ha escuchado de autores materiales, si no mal recuerdo, sin embargo, desconozco totalmente que investigaciones se siguen por parte del caso que nos ocupa”

Arturo Espinoza Sonora, abogado de acusado

¿Qué es el procedimiento abreviado?

El procedimiento abreviado implica aceptar responsabilidad a cambio de acceder a la pena mínima aplicable. En un juicio ordinario, la sanción por homicidio puede alcanzar hasta 40 años de prisión; en esta vía, la condena se reduce.

El caso permanece bajo escrutinio público por tratarse de un exgobernador. La defensa sostiene que el proceso debe resolverse conforme a derecho. El asesinato de Aristóteles Sandoval ocurrió la madrugada del 18 de diciembre de 2020 en Puerto Vallarta, en el bar Distrito 5, ubicado en la zona hotelera.

De acuerdo con la investigación, el exmandatario cenaba con tres personas y alrededor de la 1:40 horas se dirigió al baño, donde un hombre le disparó por la espalda. Afuera se registró una balacera que dificultó la reacción de sus escoltas. Fue trasladado al hospital San Javier, donde murió.

Uno de los primeros elementos del caso fue la alteración de la escena del crimen. Personal del establecimiento limpió el área y manipuló el sistema de videovigilancia minutos después del ataque. Por ello, se detuvo a empleados por encubrimiento.

En abril de 2022, fuerzas federales abatieron en Puerto Vallarta a Saúl Alejandro Rincón Godoy, alias “El Chopa”, identificado como presunto autor intelectual. En el mismo operativo fue detenido Moisés “N”, quien después fue procesado por delitos federales y sentenciado a 13 años y cuatro meses de prisión.

En enero de 2023, la Fiscalía estatal le imputó homicidio calificado por el caso del exgobernador, al atribuirle apoyo logístico a los autores materiales, quienes continúan prófugos.

A cinco años del crimen, el gobierno de Jalisco sostiene que el caso está esclarecido en cuanto a la mecánica de los hechos; sin embargo, no hay personas sentenciadas por el homicidio y no existe un pronunciamiento definitivo sobre el móvil. La familia del exgobernador mantiene la exigencia de que se determine la autoría intelectual.

