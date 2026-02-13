Localizan sin vida a regidora de MC en La Manzanilla de la Paz, Jalisco

GENERANDO AUDIO...

Localizan sin vida a regidora de MC de La Manzanilla, Jalisco. Foto: Cuartoscuro

La regidora de Movimiento Ciudadano (MC) en el municipio de La Manzanilla de la Paz, Jalisco, Blanca Álvarez, fue localizada sin vida la madrugada de este jueves, informaron autoridades estatales.

De acuerdo con reportes iniciales, el cuerpo fue encontrado al interior de su camioneta.

Gobernador de Jalisco lamenta el fallecimiento

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, expresó sus condolencias por la muerte de la funcionaria municipal y envió un mensaje de solidaridad a sus familiares.

A través de un posicionamiento público, señaló que lamenta el fallecimiento de la regidora y reiteró su respaldo a la comunidad del municipio.

Mensajes de condolencia desde Movimiento Ciudadano

Integrantes de Movimiento Ciudadano difundieron mensajes tras confirmarse el deceso. Una diputada local electa y funcionaria estatal escribió:

“No tengo palabras de despedida, solo compromiso con el municipio que tanto le diste y por el que nos tocó trabajar a tu directriz desde el estado. Te quiero y te abrazo donde estés, Blanca Álvarez”.

El partido también publicó una esquela en la que manifestó su consternación por la muerte de la regidora.

Fiscalía de Jalisco confirma estrangulamiento e investiga como feminicidio

A través de un comunicado, la Fiscalía del Estado de Jalisco informó que dictámenes forenses confirmaron que la causa de muerte fue estrangulamiento.

La Vicefiscalía en Investigación Regional abrió una carpeta bajo los protocolos de feminicidio, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Abren carpeta para identificar responsables; detectan lesiones en brazos

La dependencia estatal detalló que, “a través de la Vicefiscalía en Investigación Regional, se abrió una carpeta de investigación para integrar los datos de prueba que permitan identificar a quien o quienes resulten responsables de estos hechos”.

El cuerpo fue localizado al interior de su camioneta, en una brecha del municipio. Según las primeras indagatorias, las pertenencias de la víctima se encontraban con ella y el vehículo no presentaba daños visibles.

Además de confirmar la causa de muerte, los dictámenes forenses establecieron que en los brazos de la regidora había lesiones producidas presuntamente por agujas, por lo que las investigaciones continúan con perspectiva de género.

En su comunicado, la Fiscalía reiteró que mantiene un “compromiso inquebrantable de garantizar el acceso a la justicia y el combate a la impunidad en delitos por razones de género” y aseguró que “bajo ninguna circunstancia se tolerará la violencia contra las mujeres”, por lo que se desplegarán recursos técnicos, científicos y humanos para agotar todas las líneas de investigación.

