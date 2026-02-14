¿Quién es Blanca Esthela Álvarez, la regidora de MC localizada sin vida en Jalisco?

GENERANDO AUDIO...

¿Quién la regidora de MC localizada sin vida en Jalisco?. Foto: Especial

La regidora de Movimiento Ciudadano (MC) en el municipio de La Manzanilla de la Paz, Jalisco, Blanca Esthela Álvarez, fue localizada sin vida la madrugada de este jueves, informaron autoridades estatales.

De acuerdo con reportes iniciales, el cuerpo fue encontrado al interior de su camioneta, en una brecha del municipio.

Trayectoria política en La Manzanilla de la Paz

Blanca Esthela Álvarez fue una política mexicana vinculada al ámbito municipal en el sur de Jalisco. Militante de Movimiento Ciudadano, se desempeñó como regidora en el Ayuntamiento de La Manzanilla de la Paz.

Durante su encargo participó en diversas comisiones relacionadas con la administración local, entre ellas comercio, mercados, vialidad, tránsito, medio ambiente e igualdad de género, según registros municipales y reportes periodísticos.

En el plano electoral, contendió en al menos dos ocasiones por la presidencia municipal bajo las siglas de MC, lo que la posicionó como una figura activa dentro de la política local en esta región con actividad turística y comercial.

Actividad empresarial en el sector turístico

Además de su labor en el servicio público, fue identificada como empresaria en el sector turístico de la región. La economía de La Manzanilla de la Paz y sus alrededores se encuentra vinculada a servicios y actividades comerciales, ámbito en el que también desarrolló su actividad privada.

Fallecimiento e investigación bajo protocolo de feminicidio

En febrero de 2026 fue localizada sin vida dentro de su vehículo. La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que el caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio.

De acuerdo con los primeros dictámenes forenses difundidos públicamente, la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento. El caso generó pronunciamientos de actores políticos locales y estatales, así como cobertura en medios de comunicación nacionales.

