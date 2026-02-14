“¡Se acabó la extorsión!”: alcaldesa interina promete limpiar Tequila

GENERANDO AUDIO...

La alcaldesa interina de Tequila, Lorena Marisol Rodríguez Rivera, aseguró que la extorsión en Tequila terminará durante su administración, tras la detención del exalcalde Diego Rivera Navarro. La declaración ocurrió este 13 de febrero durante sesión extraordinaria de cabildo en el municipio de Jalisco, México.

La funcionaria inició su intervención con el mensaje: “¡Se acabó la extorsión!”, donde reconoció que sí existían cobros ilegales en el municipio, contrario a sus primeras declaraciones cuando asumió el cargo. También prometió recuperar la imagen del destino turístico tras el caso judicial contra su antecesor.

Extorsión en Tequila: alcaldesa promete limpiar el municipio

Durante la sesión de cabildo, la alcaldesa interina detalló acciones para reforzar la seguridad en Tequila y apoyar a sectores económicos clave.

Entre las medidas anunciadas destacan:

Reuniones con empresarios tequileros, hoteleros y restauranteros

Apoyo para resolver temas legales de empresas locales

Coordinación con gobiernos estatal y federal

Programa de pavimentación

Instalación de cámaras de videovigilancia

Rodríguez Rivera aseguró que busca “rescatar el nombre y brillo mundial” del municipio.

Contexto político tras detención del exalcalde

La crisis política comenzó tras la detención de Rivera Navarro y tres colaboradores, vinculados a proceso por presuntos nexos con delincuencia organizada. El exfuncionario permanece en el penal de Almoloya de Juárez.

Durante la misma sesión, el cabildo aprobó el regreso del síndico Fernando Contreras Salazar, quien había pedido licencia en 2025. También se autorizó el retorno del regidor de Movimiento Ciudadano, Jesús Durán Magallanes, quien dejó el cargo en 2024 tras amenazas atribuidas al exalcalde.

Qué sigue en la administración municipal

El gobierno municipal aseguró que continuará reforzando operativos de seguridad y diálogo con sectores productivos para estabilizar la economía local.

Las autoridades municipales informaron que las acciones serán permanentes para evitar el regreso de prácticas de extorsión en Tequila.

