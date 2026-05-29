Inicia operativo “Última Milla” en Jalisco para gestionar movilidad durante torneos de la FIFA 2026
Autoridades de Jalisco iniciaron este viernes el operativo “Última Milla”, un dispositivo vial y de seguridad estratégica a cargo de la Policía Vial en la zona de El Bajío, para gestionar la movilidad masiva en torno al Estadio Guadalajara, durante la Copa Mundial FIFA 2026.
Según explicó Jorge Alberto Arizpe, comisario de la Policía Vial de Jalisco, esta estrategia inicia a partir de este día y se extenderá hasta el 3 de julio. Detalló que consiste en un cerco de restricciones, desvíos y filtros de acceso al transporte público en un perímetro de tres kilómetros a la redonda.
El plan operativo aplicará tanto para peatones como para conductores, antes y después de la justa deportiva.
“Además, para agilizar el flujo vehicular y por disposiciones de la FIFA, no será dispo… dispondrán, no se dispondrá del estacionamiento para el público en general del Estadio Guadalajara. Por ello, invitamos a las y los asistentes a utilizar alternativas más eficientes. Una de ellas es el servicio directo de autobuses Ride al Estadio, cuyo punto de partida será en el Auditorio Telmex; Plaza Patria, Plaza Vía Viva, Paseo de Gracia, eh Zona Universidad, eh Metropolitano, el Parque Metropolitano, Titanes, Expo Guadalajara, zona Galerías, zona San Ignacio, zona Chapultepec y zona Aviación. Otras opciones es Mi Macro Periférico a través de la estación Estadio Guadalajara, Ciudad Granja y Ciudad Judicial. Los servicios de plataforma y taxis tendrán bahía autorizada de acceso y descenso fuera del perímetro de seguridad, o sea, por la avenida del Bosque”, Jorge Alberto Arizpe, comisario de la Policía Vial de Jalisco.
La movilidad peatonal también cambiará drásticamente. Los asistentes que no usen transporte acreditado deberán recorrer el último tramo a pie a través de corredores disponibles que contarán con filtros de revisión.
“El andador Chivas operará únicamente con flujo hacia la avenida Vallarta, mientras que en jornadas de partido permanecerá cerrado. El acceso a las áreas restringidas estará reservado para personas con boletos y se limitará el ingreso de proveedores, paqueterías y visitantes desde un día antes hasta las 24 horas posteriores a cada partido”, Jorge Alberto Arizpe, comisario de la Policía Vial de Jalisco.
La Policía Vial detalló que el despliegue se realizará en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y diversas fuerzas estatales y municipales.
