Reportan intoxicación masiva por alimentos en Guardia Nacional

GENERANDO AUDIO...

Reportan intoxicación masiva de Guardia Nacional. Foto: Cuatoscuro/Ilustrativa

Una presunta intoxicación masiva afectó a elementos de la Guardia Nacional adscritos a la zona Veracruz–Boca del Río, quienes fueron trasladados a un hospital militar tras presentar síntomas de malestar. Los hechos ocurrieron la mañana del 26 de junio y fueron difundidos por el periodista Carlos Jiménez en redes sociales.

De acuerdo con versiones extraoficiales, al menos 59 elementos, entre ellos 19 mujeres y 40 hombres, requirieron atención médica luego de consumir alimentos presuntamente en mal estado.

Traslado y atención médica de los elementos afectados

En las imágenes difundidas por el periodista se puede notar que los uniformados arribaron a bordo de camionetas y camiones oficiales al Hospital Militar ubicado dentro de la base de La Boticaria, instalación perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional, en el municipio de Boca del Río.

Personal médico y de enfermería atendió a los elementos tras su ingreso al nosocomio, sin que hasta el momento se haya informado sobre la gravedad de los casos o si alguno requirió hospitalización prolongada.

Síntomas observados en los elementos de la GN

De acuerdo con los reportes y las imágenes difundidas, varios de los elementos descendieron de los vehículos con visibles signos de malestar, entre ellos náuseas y vómito. Algunos portaban bolsas de plástico para contener los síntomas mientras recibían atención médica.

Hasta ahora, no se ha confirmado de manera oficial el origen exacto de la intoxicación.

Hipótesis sobre el origen de la intoxicación

De forma extraoficial, se presume que el incidente estaría relacionado con el consumo de alimentos contaminados o en mal estado, ingeridos por los elementos de la Guardia Nacional en su base durante las primeras horas del día.

Las autoridades no han detallado si se iniciará una investigación interna o una revisión de los servicios de alimentación.

Hasta el cierre de esta información, ninguna autoridad militar o federal ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido ni ha confirmado las causas de la presunta intoxicación.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.