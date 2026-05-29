Licencias de conducir en Guadalajara: lista de módulos donde puedes tramitarla
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En Jalisco, si necesitas tramitar tu licencia de conducir en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), existen diversos módulos distribuidos en Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga y Zapotlanejo.
¿Dónde están los módulos para tramitar licencias en el AMG?
Oficinas Centrales
- Av. Circunvalación y Av. Prol. Alcalde s/n, colonia Jardines Alcalde, Guadalajara, C.P. 44290. Horario: lunes a viernes de 8:30 a 18:00 horas. Sábados de 8:30 a 11:20 horas, únicamente con cita.
Plaza Las Torres
- Av. 8 de Julio #1896, Plaza Comercial Las Torres, local 35, segunda planta, colonia Morelos, Guadalajara, C.P. 44910. Horario: lunes a viernes de 9:00 a 13:50 horas.
Recaudadora 4
- Av. Fray Antonio Alcalde #1385, colonia Observatorio, Guadalajara, C.P. 44266. Horario: lunes a viernes de 9:00 a 14:20 horas.
Plaza Guadalajara
- Subterráneo en la confluencia de las avenidas 16 de Septiembre, Hidalgo, Morelos y Pedro Loza, Zona Centro, local 2, Guadalajara, C.P. 44100. Horario: lunes a viernes de 9:00 a 13:50 horas.
Conaco
- Av. Ignacio L. Vallarta #4095, colonia Don Bosco Vallarta, Zapopan, C.P. 45040. Horario: lunes a viernes de 9:00 a 13:20 horas.
CISZ
- Centro Integral de Servicios Zapopan, ventanilla 65, Boulevard Panamericano #300, colonia Tepeyac, Zapopan, C.P. 45157. Horario: lunes a viernes de 9:00 a 13:50 horas.
Plaza Universidad
- Interior de Plaza Universidad, frente al área de comida, avenida Patria esquina Pablo Neruda, colonia Villa Universitaria, Zapopan, C.P. 45016. Horario: lunes a viernes de 9:00 a 13:20 horas.
Tlaquepaque
- Calle Rosales #313, colonia Los Meseros, San Pedro Tlaquepaque, C.P. 45500. Horario: lunes a viernes de 9:00 a 13:50 horas.
Plaza Centro Sur
- Periférico Sur Manuel Gómez Morín #7835, local 18-B, colonia Santa María Tequepexpan, San Pedro Tlaquepaque, C.P. 45601. Horario: lunes a viernes de 9:00 a 13:50 horas.
Plazas Outlet
- Carretera Guadalajara-Morelia km 12.5, local 58-A, a un costado de Coppel, Tlajomulco de Zúñiga, C.P. 45640. Horario: lunes a viernes de 9:00 a 13:50 horas.
Zapotlanejo
- Av. del Vestir #300, Macroplaza, local 18, Zona C, a un costado de la capilla, Zapotlanejo, C.P. 45430. Horario: lunes a viernes de 9:00 a 13:50 horas.
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