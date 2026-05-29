Licencias de conducir en Guadalajara: lista de módulos donde puedes tramitarla

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En Guadalajara, Jalisco, hay 11 módulos para sacar licencias. Foto: Cuartoscuro

En Jalisco, si necesitas tramitar tu licencia de conducir en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), existen diversos módulos distribuidos en Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga y Zapotlanejo.

¿Dónde están los módulos para tramitar licencias en el AMG?

Oficinas Centrales

Av. Circunvalación y Av. Prol. Alcalde s/n, colonia Jardines Alcalde, Guadalajara, C.P. 44290. Horario: lunes a viernes de 8:30 a 18:00 horas. Sábados de 8:30 a 11:20 horas, únicamente con cita.

Plaza Las Torres

Av. 8 de Julio #1896, Plaza Comercial Las Torres, local 35, segunda planta, colonia Morelos, Guadalajara, C.P. 44910. Horario: lunes a viernes de 9:00 a 13:50 horas.

Recaudadora 4

Av. Fray Antonio Alcalde #1385, colonia Observatorio, Guadalajara, C.P. 44266. Horario: lunes a viernes de 9:00 a 14:20 horas.

Plaza Guadalajara

Subterráneo en la confluencia de las avenidas 16 de Septiembre, Hidalgo, Morelos y Pedro Loza, Zona Centro, local 2, Guadalajara, C.P. 44100. Horario: lunes a viernes de 9:00 a 13:50 horas.

Conaco

Av. Ignacio L. Vallarta #4095, colonia Don Bosco Vallarta, Zapopan, C.P. 45040. Horario: lunes a viernes de 9:00 a 13:20 horas.

CISZ

Centro Integral de Servicios Zapopan, ventanilla 65, Boulevard Panamericano #300, colonia Tepeyac, Zapopan, C.P. 45157. Horario: lunes a viernes de 9:00 a 13:50 horas.

Plaza Universidad

Interior de Plaza Universidad, frente al área de comida, avenida Patria esquina Pablo Neruda, colonia Villa Universitaria, Zapopan, C.P. 45016. Horario: lunes a viernes de 9:00 a 13:20 horas.

Tlaquepaque

Calle Rosales #313, colonia Los Meseros, San Pedro Tlaquepaque, C.P. 45500. Horario: lunes a viernes de 9:00 a 13:50 horas.

Plaza Centro Sur

Periférico Sur Manuel Gómez Morín #7835, local 18-B, colonia Santa María Tequepexpan, San Pedro Tlaquepaque, C.P. 45601. Horario: lunes a viernes de 9:00 a 13:50 horas.

Plazas Outlet

Carretera Guadalajara-Morelia km 12.5, local 58-A, a un costado de Coppel, Tlajomulco de Zúñiga, C.P. 45640. Horario: lunes a viernes de 9:00 a 13:50 horas.

Zapotlanejo

Av. del Vestir #300, Macroplaza, local 18, Zona C, a un costado de la capilla, Zapotlanejo, C.P. 45430. Horario: lunes a viernes de 9:00 a 13:50 horas.

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