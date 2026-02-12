Reanudan búsqueda en finca para localizar a hija de exdirector de Ciencias Forenses en Jalisco

GENERANDO AUDIO...

En Jalisco siguen los desaparecidos. Foto: Elizabeth Rivera Avelar

En Jalisco, peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) reanudaron el procesamiento de una finca en la colonia Balcones de Oblatos, en Guadalajara, para buscar indicios que permitan localizar a Indira Alma Angélica Cotero Ortiz, desaparecida desde el 9 de julio de 2018.

¿Qué se sabe de la búsqueda en Jalisco?

Alma es hija del exdirector general de Ciencias Forenses, Luis Octavio Cotero Bernal, quien confirmó que solicitó formalmente a la Fiscalía de Jalisco retomar los trabajos en el inmueble, ubicado sobre la avenida Circunvalación y Plutarco Elías Calles, a menos de cinco kilómetros del último punto donde fue vista.

“Así es, sí. Digo, pues eso pensamos. Sí, bueno, pues sí, porque es el rumbo donde se la llevaron y los tipos que se la llevaron también son de esa zona, así que ahí pensamos, porque no la hemos encontrado en ningún otro lugar. Entonces probablemente esté ahí y ya quisiera que hubiera un lugar donde encontrarla, mija”, expresó Cotero Bernal.

El procesamiento del predio inició en abril pasado. En esa intervención fueron localizados los cuerpos de tres hombres, dos de ellos identificados. Hasta el momento no existe ningún indicio que confirme que Alma se encuentre en ese sitio. Tras estos hallazgos, los trabajos se suspendieron, presuntamente por la carga operativa derivada del procesamiento del rancho Izaguirre.

Alma desapareció en 2018

Alma tenía 37 años cuando desapareció. Era abogada en la Comisaría de Seguridad Pública de Tlajomulco de Zúñiga y, de acuerdo con la versión inicial, se dirigía a mostrar un terreno a un cliente. Fue vista por última vez en un restaurante ubicado en la avenida Normalistas y Circunvalación. La acompañaba un hombre identificado como Fernando “N”, de 36 años, quien también desapareció. Ambos viajaban en un Mini Cooper rojo con placas de Guerrero.

Tras la denuncia, se activó el Protocolo Alba y la Fiscalía realizó diversas diligencias, incluido un cateo en una finca de la colonia La Esperanza, sin resultados concluyentes. Desde entonces, su padre mantiene la búsqueda.

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco acompaña actualmente el procesamiento del predio. Integrantes señalaron que las labores permanecieron inactivas cerca de ocho meses y cuestionaron que la reactivación no se diera tras sus insistencias.

“De hecho, en abril se cumple un año que se abrió esta fosa. Duraron ocho meses sin procesar. Hasta apenas ahora que nos dimos cuenta de que se volvió a reabrir, no sé si por un caso que habían dicho sobre que estaba desaparecida, no sé, o algo del instituto, una hija de alguien de ellos, por eso se volvió a procesar. Me imagino que si uno de nosotros hubiera dicho que nuestro desaparecido pudiera estar aquí, no nos habrían hecho caso. Bueno, yo quiero pensar que a lo mejor por alguien de arriba vinieron y dijeron que se les había mencionado de una persona que sí cuenta. O sea, si fuéramos nosotros, ‘¿sabes qué?, su desaparecido’, ‘ah, hay que tomar’. Y por esa razón fue que se volvió a reabrir la fosa”, dijo Estefany, integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco.

Estefany afirmó que se enteraron de la reanudación porque una compañera observó vehículos forenses en el lugar. También denunció que durante meses el sitio permaneció sin resguardo oficial y que en búsquedas previas se localizaron indicios como ropa de mujer, tenis nuevos y tarjetas bancarias.

Las buscadoras señalaron que no tienen acceso total al predio y solicitaron el uso de tecnología especializada para agilizar las labores, además de medidas de seguridad ante el deterioro de las bardas del inmueble.

