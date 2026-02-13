Luis Esteban presta banquitos mientras esperan el camión en Guadalajara

GENERANDO AUDIO...

En la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, un joven comerciante de 23 años comenzó a prestar banquitos en paradas de camión ante la falta de bancas para los usuarios. Se trata de Luis Esteban Alfaro Ascencio, quien instala hasta 200 bancos diarios en distintos puntos de la ciudad para ayudar a quienes esperan el transporte público.

La iniciativa surgió en la zona de Calzada y La Paz, donde empezó con 10 banquitos que ofrecía a las personas que iban subiendo al camión. Con el paso de los días, los mismos usuarios le pidieron colocar más, y ante la falta de recursos, comenzaron a cooperar de manera voluntaria.

Banquitos en paradas de camión en Guadalajara

Luis Esteban explicó que al inicio no tenía dinero para comprar más bancos, pero la gente propuso colocar un bote para recibir aportaciones. Con esas cooperaciones logró adquirir más piezas.

“Hemos comprado aproximadamente 200 banquitos, con los que yo tenía se hicieron 210, pero la misma gente, como todo, se los empezaron a llevar (…) y ahorita me quedan 120 bancos entre los que sirven y los que están quebrados”, señaló.

Actualmente, los bancos se colocan en diversos puntos donde los usuarios esperan el camión por largos periodos.

Usuarios agradecen los bancos para esperar el camión

Habitantes de la zona señalaron que la medida les ayuda, sobre todo cuando llegan caminando desde lugares lejanos y deben permanecer de pie mientras pasa el camión.

“A veces venimos de allá caminando y llegar aquí a esperar el camión parados otra vez pues sí, es muy necesario; sí se me hizo muy buena idea lo de los banquitos”, comentó una usuaria.

Otros usuarios pidieron que, en caso de que retiren los bancos, las autoridades instalen bancas o paraderos formales, ya que los camiones pueden tardar en pasar y la espera resulta pesada.

Piden dignificar paradas ante posible aumento en tarifas

En medio del reciente anuncio de posibles aumentos en las tarifas del transporte público, habitantes exigieron mejoras integrales en las paradas, como bancas y espacios adecuados.

Mientras se define la respuesta oficial, los banquitos instalados por Luis Esteban continúan disponibles en distintos puntos de Guadalajara, ofreciendo un apoyo a quienes esperan el camión todos los días.

