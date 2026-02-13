FGR busca a exfuncionarios prófugos de Tequila

GENERANDO AUDIO...

La Fiscalía General de la República (FGR) busca a Diego “L”, exjefe de gabinete, y Julio César “L”, extesorero de Tequila, Jalisco, ambos señalados como prófugos, informó el fiscal estatal. La localización corresponde a autoridades federales.

El fiscal de Jalisco, Salvador González, confirmó que la autoridad estatal solo coadyuvará si así se lo solicitan, ya que la investigación del caso está a cargo de la FGR y de la Secretaría de Seguridad Federal. Además, mencionó que no puede ampliar información porque la indagatoria no está en manos de la fiscalía estatal.

Las declaraciones se dan tras detenciones recientes vinculadas con el Ayuntamiento de Tequila.

Alcaldesa interina no está bajo investigación

Sobre la ausencia de siete policías municipales, seis hombres y una mujer, que dejaron de presentarse a trabajar después de las detenciones, indicó que no existe denuncia formal. Reconoció que fungían como escoltas del alcalde y eran parte de su círculo cercano, pero cualquier responsabilidad deberá determinarse en el ámbito federal.

El fiscal también reveló que la alcaldesa interina de Tequila, Lorena Marisol Rodríguez Rivera, no aparece en las denuncias presentadas ante la fiscalía estatal. Por lo tanto, no está bajo investigación.

Aunque se le ha relacionado con el grupo cercano del alcalde detenido Diego “N”, la autoridad señaló que en la denuncia presentada por una empresa solo se mencionan funcionarios de padrón, licencias e inspectores, así como al presidente municipal, pero no a la presidenta interina.

En cuanto a Severo Flores Mendoza, excomisario de Ameca, y presunto vínculo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con el alcalde detenido, el coordinador de Seguridad de Jalisco, Roberto Alarcón, indicó que no tienen registro de una carpeta abierta en su contra en el fuero común.

Autoridades estatales reiteraron que los delitos de delincuencia organizada corresponden al ámbito federal y señalaron que existen controles de confianza para el personal operativo. Agregaron que, si surgen nuevos indicios contra funcionarios municipales, se iniciarán las investigaciones correspondientes.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.