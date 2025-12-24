Megacorte de agua en Tonalá: lista de las 375 colonias que serán afectadas
El municipio de Tonalá se prepara para enfrentar un megacorte de agua potable que impactará a cientos de familias en los próximos días. La suspensión del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y rehabilitación en la infraestructura hidráulica, lo que obligará a interrumpir temporalmente el suministro en una amplia zona del municipio.
Colonias que tendrá recortes de agua
En total, serán 375 colonias las que resulten afectadas por este megacorte de agua. A continuación, te presentamos la lista completa de las colonias afectadas:
- 20 de noviembre
- Agua Blanca
- Agua Escondida
- Alameda
- Alamedas de Zalatitán
- Alfarera
- Alta Loma
- Altamira
- Altamira Zalatitán
- Altos Tonalá
- Arboledas de San Gaspar
- Arboledas de Tonalá
- Arcos de Zalatitán
- Arcos de Zalatitán II
- Arroyo de Enmedio
- Arroyo Seco
- Balcones de Santa Cruz
- Balcones del Rosarito
- Balcones del Sol
- Barrio Nuevo
- Barrio Nuevo Santa Cruz
- Barrios Unidos
- Basilio Vadillo
- Bellavista
- Bosques de Tonalá
- Bosques del Sol
- Buena Mirada
- Buenos Aires
- Bugambilias
- Camichines
- Camichines II
- Camichines III
- Camichines Tonalá
- Camino Real
- Cañada Real
- Cañadas del Sol
- Casteabenita
- Centro Tonalá
- Cerrito II
- Cihualpilli
- Ciudad Aztlán
- Colinas de Altamira
- Colinas de La Cruz
- Colinas de San Carlos
- Colinas de Santa Cruz
- Colinas de Tonalá
- Colorines
- Comalea
- Conchitas
- Conjunto Habitacional Lomas Sur
- Constancio Hernández Alvirde
- Coto Las Palmas
- Coto Tonalá
- Coyula
- Cruz de La Loma
- De La Presa
- De Las Azaleas
- Del Huerto
- Del Mezquite
- Del Sol
- Del Sur
- Demetrio Vallejo
- Despertares
- Dioses del Nilo
- Educadores Jalisciences
- El Aguatán
- El Amial
- El Arenal
- El Caracol
- El Carril Tapatío
- El Cerrito de La Reina
- El Cerrito II
- El Doradito
- El Duque
- El Edén
- El Jazmín
- El Limón
- El Mirador
- El Molino
- El Moral
- El Moral II
- El Ocotillo
- El Pachanguillo
- El Panorámico II
- El Pardo
- El Pedregal
- El Pedregal de Santa Martha
- El Plan
- El Recodo
- El Remolino
- El Rosario
- El Sánchez
- El Sinaí
- El Vado
- El Zapote
- Emiliano Zapata
- Fidel Velázquez
- Flores Magón
- Fraccionamiento Paseos del Pedregal
- Fraccionamiento Buenos Aires
- Fraccionamiento Cañada Real
- Fraccionamiento Comercial Central Camionera
- Fraccionamiento del Valle
- Fraccionamiento El Duque
- Fraccionamiento El Panorámico I
- Fraccionamiento El Vergel
- Fraccionamiento Guadalupe
- Fraccionamiento Jardines Elizabeth
- Fraccionamiento La Castellana
- Fraccionamiento La Cruz
- Fraccionamiento El Roble
- Fraccionamiento La Providencia
- Fraccionamiento Las Águilas
- Fraccionamiento Las Palmas
- Fraccionamiento Los Prados
- Fraccionamiento Modena
- Fraccionamiento Montebello
- Fraccionamiento Panorámico I
- Fraccionamiento Residencial Coyula
- Fraccionamiento Rinconada de Coyula
- Fraccionamiento Rinconada de Los Cerezos
- Fraccionamiento Rinconada Paraíso
- Fraccionamiento Terrasolare
- Fraccionamiento Valle Verde
- Fraccionamiento Jardines de La Cruz Oriente
- Fraccionamiento Jardines del Rosario
- Fraccionamiento Panorámico II
- Fraccionamiento San Miguel La Punta
- Fraccionamiento Los Sabinos
- Francisco Villa
- Frente Popular Tonaltecas
- Fuentes del Nilo
- Hacienda Real
- Hacienda San Francisco
- Haciendas de La Reina
- Haciendas de La Reina II
- Hernández Loza
- Hidalgo
- Hipódromo
- Hornos
- Huertas de San Gaspar
- Huertas del Valle
- Infonavit La Soledad
- Infonavit Río Nilo
- Infonavit Tonalá (Río Nilo)
- Jardines de Elizabeth
- Jardines de La Cruz Oriente
- Jardines de La Reina
- Jardines de San Rafael
- Jardines de Tonalá
- Jardines del Prado
- Jardines del Rosario
- Jauja
- Jazmín
- Jericó
- Jesús Nazaret
- José Vasconcelos
- La Alberca
- La Alfarera
- La Artesana
- La Calma
- La Castellana
- La Cofradía
- La Comalea
- La Concha
- La Cuchara
- La Esperanza
- La Forja
- La Gigantera
- La Guadalupana
- La Hortaliza
- La Huerta
- La Isla
- La Ladrillera
- La Loma
- La Loma Infonavit
- La Loma Residencial
- La Mesa
- La Mojonera
- La Noria
- La Perseverancia
- La Pila
- La Plancha
- La Providencia
- La Puerta
- La Punta
- La Quinta Catalina
- La Severiana
- La Sillita
- Ladrillera La Curva
- Larguero
- Las Águilas
- Las Conchitas
- Las Gabrielas
- Las Huertas
- Las Lomas
- Las Lomas Residencial
- Las Palomas
- Las Puertas
- Las Torres
- Laureles de Tonalá
- Lázaro Cárdenas (Barranquitas)
- Lázaro Cárdenas del Río
- Leyes de Reforma
- Llano Verde
- Loma Bonita
- Loma de Los Pájaros
- Loma del Zárate (Ahuatán)
- Loma Dorada
- Loma Extendida
- Lomas de Aztlán
- Lomas de La Soledad
- Lomas de Los Pájaros
- Lomas de San Miguel III
- Lomas de Tonalá
- Lomas del Camichines
- Lomas del Laurel
- Lomas del Laurel I
- Lomas del Laurel II
- Lomas del Manantial
- Lomas del Nilo
- Los Álvarez
- Los Amiales
- Los Camichines
- Los Camichines I
- Los Cerezos
- Los Chirimoyos
- Los Cipreses
- Los Conejos
- Los Geranios
- Los Girasoles
- Los Limones
- Los Manguitos
- Los Naranjos
- Los Pajaritos
- Los Pinos
- Los Pocitos
- Los Puestos
- Los Tulipanes
- Luis Alonso González
- Luis Donaldo Colosio
- Mirador de La Reina
- Mirador del Rey
- Mirador del Sol
- Mirador del Sur
- Mirador del Sur Fraccionamiento
- Mirador Los Conejos
- Mirador Oriente
- Misión Acueducto
- Misión de La Cantera
- Misión de Los Viñedos
- Misión de Los Viñedos II
- Misión de Los Viñedos III
- Misión de Los Viñedos IV
- Misión de Los Viñedos V
- Misión El Campanario
- Misión La Valenciana
- Misión San Francisco II
- Misión San Francisco III
- Nueva Aurora Residencial
- Nueva Lázaro Cárdenas
- Nuevo Israel
- Osorio Comunal
- Pachanguillo
- Paraíso
- Paseo Coto Tonalá
- Paseo de La Cañada
- Paseo Puente Viejo
- Paseos de Santiago
- Paseos de Tonalá
- Paseos del Pedregal
- Paseos del Valle
- Pedregal Tonalá
- Pinar de Las Palomas
- Pinar de Las Palomas I
- Pinar de Las Palomas II
- Plan del Rosario
- Plaza Camichines
- Poder Popular
- Potrero de San Francisco
- Potrero de San José
- Praderas de Oriente (El Mirador)
- Praderas del Sol
- Praderas Tonallan
- Prado Arboledas
- Prado de La Higuera
- Prados Coyula
- Prados de La Cruz
- Prados de La Cruz II
- Prados de La Higuera
- Prados del Maguey
- Privadas de La Reina
- Pueblito del Sol
- Puerta del Rosario
- Puerta del Sol
- Puerta Vieja
- Puesta del Sol
- Quinta Catalina
- Quintas de Tateposco
- Quintas El Paraíso
- Rancho de La Cruz
- Real Tonalá
- Residencial Plaza Camichines
- Residencias del Prado
- Rey Xólotl
- Reina Alta
- Rincón del Paraíso
- Rinconada de Coyula
- Rinconada de La Presa
- Rinconada de Las Azaleas
- Rinconada de San Lorenzo
- Rinconada del Mezquite
- Rinconada del Parque
- Rinconada del Rosario
- Rinconada del Sol
- Rinconada La Providencia
- Rinconada La Providencia II Sección
- Rinconada La Providencia III Sección
- Rinconada San Francisco
- Rubén Jaramillo
- Salvador López Portillo
- San Elías
- San Francisco de la Soledad
- San Gaspar
- San Gaspar de las Flores
- San José
- San José de Coyula
- San Martín de Las Flores
- San Mateo
- San Miguel La Punta
- San Ramón Gutiérrez
- Santa Anita
- Santa Cruz
- Santa Cruz de Las Huertas
- Santa Isabel
- Santa Isabel II
- Santa Paula
- Santa Paula Tapatío
- Santa Rosa
- Tateposco
- Senderos de Santiago
- Tenamaxtli
- Tinajitas
- Tonalá Centro
- Tonaltecas
- Tonaltecas I
- Tonantzin
- Unidad Habitacional Revolución
- Unidad Habitacional Loma Sur
- Valentín Campa
- Valle de La Reina
- Valle de Los Leones
- Valle del Sol
- Valle Verde
- Veinte de Noviembre
- Verona
- Vía Nova
- Villas de Altamira
- Villas de La Cruz (El Roble)
- Villas de Santiago
- Villas de Zalatitán
- Villas del Bosque
- Villas del Cortijo
- Villas del Oriente
- Villas del Oriente II
- Vista del Rey
- Vistas de Tonalá
- Vistas del Pedregal
- Vistas del Pedregal II
- Vistas del Pedregal III
- Vistas del Rey
- Vistas del Tonallan
- Vistas del Valle
- Xicoxóchil
- Zalatitán
Una vez concluidos los trabajos, el restablecimiento total del suministro se dará de manera gradual, con tiempos de recuperación que podrán varias desde la noche del sábado 3 de enero hasta el miércoles 7 de enero, dependiendo de las condiciones operativas y la topografía de cada zona.
