El alcalde Diego Rivera y las polémicas de su gobierno. Foto: Uno Tv

En Tequila, Jalisco, el alcalde Diego Rivera enfrenta una nueva serie de señalamientos relacionados con el manejo financiero del ayuntamiento, denuncias de violencia de género y conflictos legales con empresas e instituciones federales.

Posada y un auto de regalo

El edil organizó una posada para trabajadores del Ayuntamiento de Tequila, en la que rifó un automóvil rotulado con el logotipo de Morena, días anteriores el propio alcalde reconoció no contar con recursos suficientes para cumplir con el pago de aguinaldos.

Diego Rivera y solicitud de adelanto presupuestal

El alcalde de Tequila, Diego Rivera, solicitó un adelanto de participaciones federales correspondientes al ejercicio fiscal 2026 por un monto de 19 millones de pesos, con el argumento de cubrir compromisos salariales. La petición fue rechazada por diversas instituciones bancarias, entre ellas HSBC y BanBajío, debido a la situación financiera del ayuntamiento.

Denuncias de violencia de género en Tequila, Jalisco

Regidoras del Ayuntamiento de Tequila, Jalisco, denunciaron presuntas prácticas de violencia de género por parte del alcalde, como Alondra Romero Cordero (PRI), Luz Elena Aguirre Sandoval (Morena) y Evelyn Saraí Castañeda Chávez (Independiente). Entre los señalamientos están restricciones de acceso a espacios oficiales, negativa del uso de la voz durante sesiones de Cabildo y la retención de salarios.

Conflicto legal con José Cuervo y el Ayuntamiento de Tequila

La administración del alcalde Rivera mantiene un conflicto legal con la empresa José Cuervo. La tequilera denunció al ayuntamiento por el cobro de un impuesto predial presuntamente 20 veces superior a lo permitido por ley, y una multa que supera los 60 millones de pesos.

INAH

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la remodelación del Museo Nacional del Tequila sin autorización federal. El inmueble está catalogado como Monumento Histórico.

