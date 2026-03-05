Jalisco cancela incremento a 14 pesos en transporte público: ¿cuánto pagarás a partir del 1 de abril?

GENERANDO AUDIO...

Jalisco tendrá tarifa de 11 pesos en transporte público Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de Jalisco anunció que, a partir del 1 de abril, todos los usuarios pagarán 11 pesos por pasaje en el transporte público, independientemente del método de pago utilizado. La decisión elimina el aumento previamente proyectado a 14 pesos y será el único ajuste tarifario durante el sexenio. La medida mantiene tarifas especiales para estudiantes y continúa con los beneficios sociales vinculados a la Tarjeta Única.

Tarifa de 11 pesos para todos los usuarios

El mandatario estatal Pablo Lemus, señaló que nadie pagará 14 pesos, por ningún motivo. La tarifa será de 11 pesos sin condiciones, aplicable en efectivo, con la Tarjeta Única o las Tarjetas Mi Movilidad. Este ajuste busca mantener la accesibilidad del transporte público y garantizar que los subsidios lleguen a toda la población sin distinción.

Tarifa preferencial de 5 pesos para estudiantes

Se mantendrá la tarifa de 5 pesos para las y los estudiantes del estado de Jalisco. Los beneficiarios deberán comprobar su estatus a través de la Clave Única de Registro de Población (CURP) y el kardex académico. La medida aplica para estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y otras instituciones educativas del estado. El gobernador enfatizó que ningún estudiante pagará más de la tarifa preferencial.

Continuidad de apoyos y beneficios sociales

El Gobierno del Estado informó que se mantendrán los apoyos con transporte gratuito para personas de la tercera edad, personas con discapacidad y sus cuidadores, mujeres jefas de familia, familiares de personas desaparecidas y estudiantes con derecho a subsidios.

La Tarjeta Única al Estilo Jalisco seguirá funcionando como instrumento para concentrar beneficios y programas sociales, incluyendo transporte público, sistema Mi Bici, Seguro Médico gratuito, servicios financieros, envío y recepción de remesas.

Futuro del transporte público y beneficios sociales

Lemus Navarro señaló que, durante sus casi once años al frente del gobierno, el diálogo ha sido clave para tomar decisiones acertadas. Asimismo, adelantó que se seguirán anunciando medidas para mejorar la conectividad y los servicios públicos en el estado, reforzando los beneficios de la Tarjeta Única y la tarifa de 11 pesos en transporte público.

