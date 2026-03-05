Caso Rancho Izaguirre: a un año, colectivos aseguran que sólo hubo escándalo mediático y no justicia

GENERANDO AUDIO...

Foto: Omar Hernández

Con excavaciones en las inmediaciones del Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco conmemora el primer aniversario del hallazgo de un centro de reclutamiento delictivo y que actualmente está abandonado por las autoridades.



A un año del hallazgo, de más de mil 300 objetos personales -entre zapatos, mochilas y ropa-, pocas familias han podido identificar pertenencias de sus desaparecidos.

Se cumple un año del hallazgo del Rancho Izaguirre en Jalisco

Según los activistas, la denuncia sólo generó escándalo mediático, pero no resolvió el problema de omisión gubernamental que permite la existencia de estos centros delictivos. Este jueves 5 de marzo se observa una discreta vigilancia militar, pero sin actividad al interior del rancho.

“Conmemorar un año del hallazgo del Rancho Izaguirre, hemos tenido pláticas ya con la Fiscalía, la FGR, pero la mayoría no está conforme; ellos comentan que hay un avance del 64.4%, lo cual se nos hizo ilógico, porque cuando salió el anterior titular había muy pocos avances en las exhumaciones o la recuperación de restos óseos”, comentó Indira Navarro, representante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco

Los buscadores sostienen que el rancho funcionaba no sólo como campo de entrenamiento para el reclutamiento forzado, sino también como lugar de exterminio, donde los cuerpos eran disueltos en químicos o incinerados.

“A veces sacaban los restos humanos calcinados en botes y los tiraban. Casualmente, hemos encontrado infinidad de este tipo de botes que, si bien no servían, por qué los quemaban ¿no? Entonces, pues, ahorita han encontrado huesitos, resortes de ropa interior, calcetines”, añadió Navarro

A pesar del aseguramiento, las desapariciones con fines de reclutamiento no han cesado, según denuncia de los activistas, quienes advierten que otros sitios similares operan en la zona.

“Sabemos que hay más ranchos igual que el Rancho Izaguirre, como el rancho De la Vega, que comentan que ahí utilizaban muchos químicos. Sigue lo que es el reclutamiento, este rancho (Izaguirre) ya no funciona, pero sabemos que ahora hay nuevos ranchos y pues, es lo que decimos ¿qué está pasando con la autoridad que no hace nada para prevenir esta situación y que nuestros jóvenes sigan desapareciendo?”.

Activistas denuncian vínculos de Gobiernos locales con el crimen organizado

Hasta la fecha, hay 10 personas sentenciadas por desaparición cometida por particulares agravada y homicidio calificado; tres policías capturados; el presidente municipal de Teuchitlán, José Ascensión, investigado por presunta complicidad; y José Gregorio, alias “Lasta”, junto con su pareja Alma Rosa, alias “Leona”, operadores de la red de reclutamiento.

“En Teuchitlán el mismo presidente municipal estaba con la delincuencia organizada. ¿Qué pasó con el presidente de Tequila? También, o sea, vínculos con la delincuencia organizada, y así es sucesivamente en los alrededores, entonces ¿qué podemos esperar si no hay apoyos, ¿si los mismos policías municipales son quienes delinquen y ayudan a llevarse a los jóvenes? La mayoría de los que están aquí comentan que fueron policías quienes se llevaron a varias víctimas”, dijo Indira Navarro.

Ante la falta de respuestas concretas y el aparente abandono del predio, los Guerreros Buscadores de Jalisco anunciaron que continuarán excavando en las inmediaciones de este rancho convertido en símbolo de terror, muerte y la persistente crisis de desapariciones en México.

