Baile escolar con armas desata polémica en Michoacán

GENERANDO AUDIO...

Baile escolar con armas causa polémica en Michoacán. Foto: Getty Images

En redes sociales comenzó a compartirse un video en el que se muestra el baile escolar que llevaron a cabo estudiantes del Colegio de Bachilleres de Michoacán (COBAEM), el cual provocó polémica y discusión, pues durante la coreografía los jóvenes utilizaron armas de utilería e hicieron referencia a la violencia por la que atraviesa la entidad actualmente.

Estudiantes de bachilleres realizan baile escolar con armas de utilería en Michoacán

De acuerdo con reportes de usuarios y medios locales, estudiantes del Colegio de Bachilleres del municipio de Contepec participaron en el concurso “Baile de Sectoriales” con una coreografía que provocó polémica en redes sociales, pues durante ésta simularon ser sicarios con armas de utilería e hicieron referencia a la violencia que se vive actualmente en Michoacán.

Sí, en el video que ya se comparte desde hace algunas horas, se puede observar que los estudiantes, que participaron en la competencia del pasado 24 de marzo, usaron armas de juguete y pasamontañas, además de simular disparos y enfrentamientos.

Pero también llamó la atención que los alumnos del Colegio de Bachilleres hicieron referencia a la violencia que se vive en Michoacán, mostrando fotos de presidentes municipales que han sido asesinados en los últimos años en la entidad, como Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan.

Y al final del baile escolar, los estudiantes del Colegio de Bachilleres hicieron referencia al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia con lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum en su presentación.

“Quisiera presentarles el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que parte de una convicción profunda que la seguridad no se sostiene con guerras, sino con justicia, con desarrollo y con respeto a la vida”, se escucha casi al finalizar la coreografía.

Según medios locales, los estudiantes de Contepec ganaron la competencia con este baile que ya provocó polémica en redes sociales, pues usuarios aseguran que es una manera de denunciar la violencia que se vive en Michoacán, mientras que otros dicen que hicieron apología del delito.

Colegio de Bachilleres se pronuncia por este baile escolar en Michoacán

Luego de que se compartiera el video de este baile escolar, el Colegio de Bachilleres de Michoacán publicó un comunicado para señalar que desaprobaban cualquier manifestación que hiciera referencia a la violencia o que pudiera interpretarse como apología del delito.

Pero también mencionaron que reconocen y respetan la libertad de creación y expresión de las y los estudiantes, así como el trabajo y acompañamiento de sus docentes. Aunque exhortaron a la comunidad educativa a privilegiar expresiones que fomenten valores positivos y se eviten aquellas que puedan ser percibidas como promoción, aceptación o normalización de la violencia.

“En el contexto actual que atraviesa nuestra comunidad, consideramos fundamental actuar con sensibilidad, empatía y responsabilidad, poniendo siempre en el centro el bienestar de nuestras y nuestros jóvenes”, se lee en su comunicado.

Al final, insistieron en que reconocen y felicitan la creatividad, el talento y el entusiasmo de los estudiantes, pero subrayaron que es importante “cuidar que las expresiones artísticas no sean sacadas de contexto o malinterpretadas, evitando generar mensajes contrarios a los principios que promovemos como institución”.

Comunicado del Colegio de Bachilleres de Michoacán.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.