Detienen a cinco funcionarios de Chavinda, Michoacán, por presuntos nexos con el CJNG

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Detienen a funcionarios en Michoacán por nexos con el CJNG. Foto: Getty Images

Autoridades de Michoacán dieron a conocer que detuvieron a cinco funcionarios en el municipio de Chavinda por tener supuestos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Funcionarios detenidos en Michoacán por presuntos vínculos con el CJNG

De acuerdo con la Fiscalía de Michoacán, como parte de un operativo del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en colaboración entre autoridades estatales y federales, detuvieron a cinco funcionarios en la región de Jiquilpan, justo en el municipio de Chavinda, con presuntos vínculos con el CJNG.

Sí, según las autoridades michoacanas, tras investigaciones y operativos, desarticularon una posible red que actuaba ilícitamente desde el gobierno del municipio.

“Estos resultados reflejan una estrategia basada en inteligencia, coordinación y acción operativa conjunta, que fortalece el combate a la delincuencia y la depuración institucional”, se lee en el comunicado de la dependencia.

5 funcionarios detenidos en Chavinda, Michoacán. Foto: Fiscalía de Michoacán.

¿De qué se les acusa a los funcionarios de Michoacán?

La Fiscalía de Michoacán informa que los funcionarios detenidos están relacionados con los delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, contra la salud y amenazas, por lo que quedarán a disposición de las autoridades correspondientes para que su situación legal sea definida.

“La Fiscalía General del Estado reafirma que en Michoacán no hay cabida para la impunidad; en consecuencia, toda persona servidora pública que incurra en conductas ilícitas será investigada con rigor y presentada ante la justicia, en coordinación con fuerzas de seguridad estatales y federales”, señalaron.

Les aseguraron un parche con las siglas del CJNG

También las autoridades michoacanas indicaron que les aseguraron a los funcionarios dos armas largas tipo fusil, una pistola, ocho cargadores y 221 cartuchos útiles.

Pero igual siete envoltorios con cocaína, una camioneta con rotulación de la Policía Municipal de Chavinda, un chaleco porta placas, una pernera táctica con aditamentos, un bastón retráctil, una mochila con documentación del ayuntamiento del municipio y un parche con las siglas del CJNG.

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