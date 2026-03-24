Alumno que mató a maestras en Michoacán compartió videos de contenido incel antes del ataque

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Alumno detenido en Michoacán. Foto: Charbell Lucio/ Getty Images

El adolescente que mató con un arma de fuego a dos maestras en Lázaro Cárdenas, Michoacán, habría planeado el ataque, según sugieren publicaciones que realizó en redes sociales horas antes de la agresión de este martes.

El material incel que compartió el estudiante antes del ataque a maestras en Michoacán

En su cuenta de Instagram, horas previas a cometer el asesinato, el joven agresor compartió en sus “historias” un video y una fotografía en las que posa con un arma de fuego; presuntamente, se trata de la misma que utilizó para matar a las dos maestras

También compartió un video creado por la comunidad incel, en el que manifiesta el odio hacia las mujeres y el feminismo por “arruinar su vida”. Este material va acompañado de una cita atribuida a Marc Lépine, autor de la masacre de la Escuela Politécnica de Montreal, en 1989, en la que fallecieron 14 jóvenes, todas ellas de sexo femenino

“Because I have decided to send the feminists, who have always ruined my life, to their Maker” (Porque he decidido enviar a las feministas, quienes siempre han arruinado mi vida, con su creador).

Joven estudiante mató a dos maestras en San Lázaro, Michoacán

El alumno de 15 años mató con un arma de fuego a dos maestras de la preparatoria privada “Anton Makarenko”, ubicada en la calle Francisco Villa, de la Colonia Centro, en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Información preliminar indica que la agresión ocurrió luego de que el menor intentara ingresar a un aula, pero al negársele el acceso, inició una discusión con su profesora que terminó en el ataque a tiros.

Posteriormente, el joven pretendía retirarse del plantel, cuando los empleados intentaron detenerlo, lo que derivó en una segunda agresión, ahora contra una coordinadora.

Debido a la gravedad de las lesiones, las dos maestras perdieron la vida.

Elementos de seguridad se trasladaron a la zona y lograron neutralizar al adolescente responsable, quien fue presentado ante las autoridades competentes.

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