Detonan motocicleta en Michoacán; autoridades investigan causas

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Detonan motocicleta en Palenque, Michoacán. Foto: Getty

Un ataque con presuntos explosivos se registró la tarde de este viernes en Los Reyes, Michoacán, luego de que una motocicleta cargada con artefactos detonara en las inmediaciones de un palenque clandestino.

De acuerdo con reportes preliminares, el objetivo habría sido Luis Enrique Barragán, alias “El Poncho”, identificado como presunto líder criminal y buscado por autoridades de Estados Unidos.

La explosión ocurrió en el área de estacionamiento, donde varias camionetas resultaron dañadas por la onda expansiva.

Evacúan palenque y unidad deportiva

Tras la detonación, autoridades evacuaron el palenque, así como una unidad deportiva colindante donde se realizaba un partido de fútbol con presencia de familias y menores de edad.

Pese a la magnitud del estallido, de manera preliminar no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales.

Autoridades investigan causa de explosión

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que ya se iniciaron las investigaciones. Sin embargo, de manera inicial se maneja también la hipótesis de que la explosión de la motocicleta pudo originarse por una fuga de gas en un negocio de comida cercano.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el origen del estallido y determinar si se trató de un ataque dirigido.

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