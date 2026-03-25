Mientras colocan ofrenda a maestras asesinadas en Lázaro Cárdenas, adolescente homicida es trasladado a Morelia

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Colocan ofrenda a maestras asesinadas por adolescente. Foto: Charbell Lucio

El adolescente de 15 años, presunto autor del homicidio de dos maestras en la preparatoria privada “Antón Makárenko” de Lázaro Cárdenas, ha sido trasladado a Morelia para que la investigación penal continúe bajo la jurisdicción de la capital del estado.

El menor fue ingresado a la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes, donde permanecerá privado de su libertad mientras se desarrolla el proceso penal bajo la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Este trágico suceso ocurrió después de que el joven, alumno del plantel, accionara en por lo menos 27 ocasiones un rifle AR-15, hecho que dejó dos maestras fallecidas identificadas como María de Rosario, de 36 años y Tatiana, de 37.

Previamente, el adolescente exhibió el arma en sus redes sociales y compartió un video alusivo a la comunidad “Incel”, que promueve violencia y discurso de odio contra mujeres y feministas.

Fuentes extraoficiales también mencionaron que el menor es aparentemente hijastro de un oficial de la Secretaría de Marina (SEMAR).

La conmoción por el acto ha provocado una respuesta de la comunidad: algunos habitantes de Lázaro Cárdenas acudieron a las afueras de la preparatoria, ubicada en la calle Francisco Villa de la Colonia Centro, para colocar veladoras en memoria de las víctimas.

Padres de familia de Lázaro Cárdenas reconocen sentir temor ante la situación que se vivió hoy.

“Nunca había ocurrido algo así en Lázaro Cárdenas, que yo tenga conocimiento, y menos en una escuela. Ahora con qué confianza vamos a mandar a nuestros hijos a la escuela, hablo por todos los padres que tenemos hijos, es muy lamentable que se tenga que llegar a revisar las mochilas de los muchachos y tener más cuidado en esto para que no suceda“, compartió un padre de familia.

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