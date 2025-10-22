Cronología del asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero en Michoacán

GENERANDO AUDIO...

Asesinato de líder limonero. Foto: Fiscalía de Michoacán

Carlos Torres Piña, fiscal General del Estado de Michoacán, ha dado declaraciones a la prensa local que permiten armar una cronología del asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero de Apatzingán, quien denunció extorsión por parte del crimen organizado hacia los productores agrícolas de la región.

Cronología del asesinato de Bernardo Bravo

El domingo 19 de octubre, a las 11:00 horas, Bernardo Bravo salió de su casa en Morelia para dirigirse hacia Apatzingán, a una reunión con productores limoneros. Familiares comentan que, al despedirse, mencionó que iba a pasar por sus escoltas antes de su cita en Apatzingán.

Cámaras de seguridad identificaron que el líder limonero viajaba en una camioneta blanca acompañado de otra persona, de quien se desconoce su identidad.

Al llegar a Apatzingán, Bernardo se dirige al Tianguis Limonero para hablar con los productores. Alrededor de las 16:00 se separa de sus escoltas porque tenía otra reunión, en la localidad de Cenobio Moreno, y cambia de vehículo, una pickup gris Toyota.

Las investigaciones de la Fiscalía de Michoacán señalan que habría sido citado por grupos del crimen organizado y por eso salió solo de Apatzingán. Aunque se sigue trabajando en esta línea de investigación, medios locales señalan a Los Blancos de Troya, una facción alineada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Así encontraron el cuerpo sin vida de Bernardo Bravo

El comunicado de la Fiscalía menciona que a Bernardo Bravo lo encontraron sin vida el lunes 20 de octubre, a las 8:00 horas, en el interior de la Toyota gris aún encendida, sobre el camino Apatzingán–Tepetates. Investigaciones periciales mencionan que el líder limonero fue asesinado entre las 10 y 11 horas antes del hallazgo del cuerpo.

El fiscal Torres declaró que la pickup Toyota fue vista saliendo de Cenobio Moreno a las 21:00 horas, aunque el material de las cámaras de seguridad no permite ver quién manejaba el vehículo.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Los reportes oficiales más recientes mencionan que el cuerpo de Bernardo presentaba señales de agresiones en la cara, probablemente hechas con la cacha de un arma y un disparo en la cabeza.

Se sabe que el cuerpo estaba en la parte de en medio del vehículo y, posteriormente, lo pasaron al asiento del conductor, donde lo encontraron las autoridades de Michoacán. Las pesquisas periciales señalan que Bernardo Bravo pudo haber sido asesinado en Cenobio Moreno la noche del domingo, y posteriormente sembraron su cuerpo.