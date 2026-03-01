Defensa de implicados en homicidio de Carlos Manzo denuncian a juez y piden suspender audiencia

GENERANDO AUDIO...

La defensa privada de Alejandro Baruc “N”, alias el “Kaoz”, informó que presentó una denuncia penal en contra del juez de control que lleva el caso contra los presuntos homicidas de Carlos Manzo y otros cómplices.



Lo anterior según se explicó, porque presuntamente el juez de control Luis Fernando Díaz Parra actuó con una “imparcialidad cuestionada”, luego de no permitir la presencia de cuatro testigos en esta audiencia.

Buscan suspender audiencia de implicados en el asesinato de Carlos Manzo

De igual manera, el abogado defensor Carlos Escobedo, solicitó que la audiencia fuese suspendida, pues el juez estaría imposibilitado por el simple hecho de la denuncia en su contra, amparándose para ello en diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).

Al respecto, el juez respondió que la petición era improcedente, pues con base también al CNPP, la resolución de la situación jurídica de un detenido es considerada urgente y suspender la audiencia implicaría una violación al término constitucional.



La defensa respondió afirmando que el juez de control no estaría en condiciones, reiterando en la denuncia interpuesta. “Solo se está imposibilitado por temas de salud o cuando no se está presente”, reviró Díaz Parra.

Agentes restringen acceso a la audiencia de los implicados en el caso Carlos Manzo

Por petición de los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, la continuación de la audiencia en contra de Alan Benjamín “N”, y Alejandro Baruc “N”, se desarrolla en privado, sin acceso a medios de comunicación.

La decisión se tomó tras un debate en privado, entre el juez y los agentes, previo al inicio de la audiencia que se prolongó por más de una hora debido a una impugnación de la defensa.

Según se expuso, la medida es para salvaguardar la integridad de los testigos presentes, pues la información que se pueda revelar los afectaría directamente.

Ante ello, el juez de control Luis Fernando Díaz Parra, anunció que la audiencia donde se resolvería la situación de los dos implicados será privada, conociéndose únicamente la resolución al final de la misma.

Cabe señalar que en esta audiencia está presente María Esther, madre de Josué, quien fuera amigo y cómplice de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, homicida de Carlos Manzo.

La madre de familia, enlazada vía videoconferencia, solicitó no revelar su rostro, manteniéndose apagada la cámara del dispositivo desde donde atestigua la audiencia contra los presuntos homicidas de su hijo de 16 años.

