Con procesión, Iglesia y habitantes de Aguililla piden por la paz tras caída del “Mencho”

Aguililla, Michoacán, tierra donde nació Nemesio Oseguera Cervantes, “Mencho”, quien fuera uno de los criminales más buscados del mundo, hoy se convierte en epicentro de una súplica colectiva: cientos de habitantes marcharon para exigir una vida sin miedo.

Este viernes, la celebración del 60 aniversario del Colegio Diocesano de Aguililla fue la oportunidad de la Iglesia para enviar un mensaje de paz y dar acompañamiento a los habitantes de la región.

“El deseo de estar con este pueblo que tiene años sufriendo y, después de un tiempo de cierta calma, pues se ve otra vez golpeado por la violencia y mi intención es acompañarlo y desde luego animarlo para que no nos dejemos llevar por el desánimo, que no nos dejemos llevar por la desesperanza”

Cristobal Ascencio García / obispo de la diócesis de Apatzingán

Desde el Colegio Diocesano, las familias emprendieron la procesión hasta la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, para unirse en oración y pedir paz para la gente de este municipio de la Tierra Caliente michoacana.

“Para que haya paz, paz en todo nuestro pueblo, porque sí lo ocupamos mucho. Que no tengan miedo, que simplemente pasa eso, pero que Dios nos va a ayudar. En Dios vamos a confiar y en él tenemos esperanza, él y la madre santísima de Guadalupe que es ella la que va a interceder por nosotros”

Hermelinda Vázquez / habitante de Aguililla

Vestidos de blanco como símbolo de paz, cerca de 250 personas acudieron a esta marcha y procesión; sin embargo, otras familias optaron por no sumarse a esta actividad debido al temor que aún sienten.

Luego de la jornada violenta que se vivió en Michoacán tras el abatimiento del “Mencho”, en el camino que conduce de Apatzingán a Aguililla aún hay rastros de las quemas de vehículos y bloqueos.

Unidades incendiadas a las orillas de las carreteras dan cuenta de lo que aquí pasó; ahora los habitantes piden que la población no se vea afectada por los conflictos entre grupos delictivos y autoridades.

“Que busquen a los que hicieron el hecho, no a otras gentes pagando lo que no deben, eso no está bien, qué culpa tiene el pueblo de sus tonterías” Gabriel Estrada / habitante de Aguililla

Con el ingreso del Ejército Mexicano, que mantiene resguardo en la zona, poco a poco la población reanuda sus actividades y sale a las calles como lo hacía antes de que el líder delincuencial nacido en esta tierra fuera abatido por las fuerzas federales.

