Van 20 detenidos por homicidio de Carlos Manzo; buscan a cinco más

Carlos Manzo fue asesinado en Uruapan. Foto: Cuartoscuro

A casi cuatro meses del homicidio de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que suman 20 personas detenidas por su relación directa o indirecta con el crimen, además de que se mantiene seguimiento contra al menos cinco más involucrados.

El fiscal general, Carlos Torres Piña, detalló que una de las líneas de investigación está vinculada con Jorge Armando N., alias el “Licenciado”, señalado como presunto coautor intelectual del asesinato de Manzo y quien habría sido detectado en Jalisco.

“Sí, sí tenemos todavía más seguimiento. Hay dos personajes que, entre el informante interno, que es Samuel y Jorge Armando, nos va a permitir cerrar esa pista; lo estamos trabajando y esperamos terminarlo pronto. También traemos el seguimiento a tres personajes más que son los que colaboraban con Jorge Armando desde otras directrices. Uno de ellos, por ejemplo, tiene su ubicación constante solamente en Jalisco, y una vez en Uruapan. Es un tema que le estamos dando seguimiento y que lo estaremos atendiendo en el propio proceso de la investigación”. Carlos Torres Piña, Fiscal general de Michoacán

Al compartir avances del caso, el fiscal general Carlos Torres Piña confirmó que, para perpetrar este ataque, se empleó una logística a base de células ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Entre los mencionados, destacó el nombre René B., alias el“Rhino”, exjefe de plaza del “Mencho”, y que fue detenido por las policías municipales de Uruapan y exhibido por el propio Manzo Rodríguez, y cuya familia fue detenida recientemente.

Torres Piña señaló que, hasta el momento, van 14 entrevistas realizadas a funcionarios municipales, siete cateos y permanece prófugo quien fuera el primer director de Seguridad Pública de Uruapan y, después, coordinador del cuerpo de escoltas de Carlos Manzo.

A la fecha, se investiga el material proporcionado por Grecia Quiroz, el cual consiste en videos que realizó su esposo en vida y donde hacía mención de algunos actores políticos con los que tenía conflictos.

