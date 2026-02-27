Tras captura del “Bótox”, casi desmantelados “Los Blancos de Troya”: fiscal de Michoacán

GENERANDO AUDIO...

La Fiscalía General de Michoacán confirmó que la estructura de “Los Blancos de Troya” ha sido casi desarticulada, luego de la detención de su líder César Alejandro “N”, alias el “Bótox”, señalado de estar detrás del crimen de Bernardo Bravo Manríquez.

Al compartir avances del caso del homicidio del productor limonero, el fiscal, Carlos Torres Piña, indicó que van 29 detenidos por su relación con esta organización criminal aliada con Los Viagra y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De estos, cinco formaban parte de su gente de confianza, entre ellas Blanca “N”, su pareja sentimental, Jessica “N”, responsable del cobro de cuotas, y Marco Antonio “N”, el “Pilones”, señalado como presunto involucrado en el homicidio de Bravo Manríquez.

Otro grupo corresponde a tres operadores y los 20 restantes a sicarios que, según expuso el fiscal, han aportado elementos importantes para la búsqueda de otros miembros de la agrupación.

A pregunta expresa de Unotv.com sobre el poder que aún podrían tener los sustitutos del “Bótox”, como su primo hermano Andrés Alejandro Sepúlveda Arellano, el “Jando”, y Alberto García Flores, la “Peggy”, indicó que están debilitados.

“Hemos pedido a las autoridades federales de continuar con los operativos en la región y sobre estos personajes en particular, que están muy disminuidos. Pero vamos a seguir trabajando sobre este tema. Son varios los que hemos detenido y que van a estar aportando mucha información para este tipo en particular y de la zona en su conjunto”.

