Dos muertos y 33 detenidos durante Nochebuena y Navidad en Michoacán

GENERANDO AUDIO...

Foto: Uno TV

Dos personas sin vida y 33 más detenidas fue el saldo de los operativos de seguridad desplegados por autoridades estatales y municipales en Michoacán durante el 24 y la madrugada del 25 de diciembre, informaron fuentes oficiales.

Ataque armado deja dos personas muertas

Las dos víctimas mortales fueron reportadas en la tenencia de Antúnez, perteneciente al municipio de Parácuaro, donde una pareja fue asesinada a balazos la mañana de este jueves.

El ataque ocurrió sobre la avenida Lázaro Cárdenas, donde sujetos armados abrieron fuego contra las víctimas, quienes murieron en el lugar a consecuencia de múltiples impactos de arma de fuego.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las personas fallecidas ni el móvil del ataque. La Fiscalía General del Estado (FGE) inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Detenciones por faltas administrativas

En el marco de los operativos preventivos por las celebraciones decembrinas, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que 17 personas fueron remitidas a la Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa.

Entre las principales causas de las detenciones se encuentran la posesión de sustancias nocivas, así como agresiones a la autoridad, derivadas de revisiones y recorridos de vigilancia implementados en distintos puntos del estado.

Acciones de la policía municipal

Por su parte, la policía municipal reportó que 16 personas fueron aseguradas y trasladadas al Centro de Atención Municipal por incurrir en diversas faltas administrativas.

Entre las conductas detectadas se encuentran la participación en riñas, el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, conducir en estado de ebriedad y la venta de pirotecnia en espacios públicos, actividades prohibidas durante los operativos especiales de fin de año.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.