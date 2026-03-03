Fiscalía General de Michoacán desmiente detención de Silvano Aureoles Conejo

GENERANDO AUDIO...

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) desmintió la versión que circuló en medios digitales sobre la supuesta detención del exgobernador Silvano Aureoles Conejo y confirmó que el exmandatario no ha sido capturado.

La información falsa fue difundida por un medio de comunicación hispano radicado en Estados Unidos, lo que generó confusión tras viralizarse en redes sociales.

Sigue prófugo y con ficha de búsqueda

De acuerdo con la FGE, Aureoles continúa prófugo de la justicia, luego de ser acusado por su presunta participación en el desvío de recursos públicos durante su administración.

Las investigaciones señalan un posible desfalco superior a los 3 mil millones de pesos, recursos que estaban destinados a la construcción de cuarteles policiales en la entidad.

La fiscalía estatal mantiene activa la carpeta de investigación y las labores para su localización.

Búsqueda internacional

El exmandatario también cuenta con ficha de búsqueda internacional a través de la Interpol, como parte de las acciones para dar con su paradero.

Las autoridades reiteraron que cualquier información oficial sobre el caso será difundida por los canales institucionales correspondientes y pidieron a la ciudadanía evitar compartir noticias no confirmadas.

