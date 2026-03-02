Detención del “Congo” aportará información para esclarecer homicidio de Carlos Manzo: Ramírez Bedolla

GENERANDO AUDIO...

Detención del “Congo” esclarecerá homicidio de Carlos Manzo. Foto: Charbell Lucio.

Luego de que autoridades federales dieran a conocer la detención de Gerardo “N”, alias el “Congo”, integrante de la célula criminal responsable del homicidio de Carlos Manzo, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, consideró que esta captura permitirá avanzar en el esclarecimiento del crimen.

Esta madrugada, el “Congo” fue detenido en un operativo coordinado entre la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Marina (Semar).

De acuerdo con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, las investigaciones siguen abiertas y la detención de Gerardo “N” aportará información valiosa.

“La detención se hizo tal como señaló Omar García Harfuch. Fue una investigación y una orden de aprehensión cumplimentada por parte de la Fiscalía General de justicia del Estado de Michoacán. Creo que esto es muestra de lo que señalábamos el viernes. La investigación está abierta, sigue su curso, seguimos jalando todas las líneas de investigación y hay todo un despliegue permanente en este tema. Yo celebro y felicitó al fiscal a Carlos Torres Piña, a Omar García Harfuch, a toda la mesa de seguridad nacional por esta nueva detención que seguramente nos generará más información para llegar al esclarecimiento total del caso“, dijo el mandatario de Michoacán.

Gerardo “N”, alias el “Congo”. Foto: SSPC.

¿De qué se le acusa al “Congo”?

Al “Congo” se le señalan diversos delitos, incluyendo extorsión a productores de aguacate y limón, agresiones a grupos rivales y diversos homicidios registrados en Uruapan.

El detenido operaba directamente bajo el mando de Jorge Armando “N”, alias el “Licenciado”, autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo, quien fue detenido en noviembre de 2025.

La captura del “Congo” se suma a los esfuerzos por desmantelar completamente la red detrás del atentado.

Con la detención de Gerardo “N”, suman 21 personas detenidas por participar directa e indirectamente en el homicidio del presidente municipal.

