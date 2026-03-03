Capturan en Uruapan a cinco supuestos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación

GENERANDO AUDIO...

Detienen a presuntos miembros del CJNG en Uruapan, Michoacán. Foto: SSP Michoacán.

Autoridades del estado de Michoacán dieron a conocer que lograron detener a cinco presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio de Uruapan. Además, indicaron, les aseguraron armas, cartuchos y dosis de droga.

Detienen a cuatro hombres y a una mujer con armas y droga

Fue la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán la que dio a conocer, por medio de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, que en dos diferentes operaciones, elementos de la Guardia Civil lograron detener a cuatro hombres y a una mujer en Uruapan por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y portación de armas.

En estos operativos, las autoridades michoacanas les aseguraron cuatro armas de fuego, cartuchos útiles y más de 400 dosis de cristal, marihuana, cocaína y heroína.

“Uno de los detenidos cuenta con registros previos en bases policiales por robo y delitos contra la salud. Será la autoridad procuradora de justicia quien determine su situación jurídica. Seguimos reforzando la presencia operativa en la región”, se lee en el comunicado de la Secretaría de Seguridad de Michoacán.

Les aseguraron armas, cartuchos y drogas. Foto: SSP Michoacán.

Serían presuntos miembros del CJNG en Michoacán

Según las primeras investigaciones de las autoridades de Michoacán, las cinco personas detenidas en Uruapan estarían presuntamente relacionas con el Cártel Jalisco Nueva Generación, organización criminal que tiene una fuerte presencia en esta entidad del país.

Por últimos, la Secretaría de Seguridad Pública local dejó a disposición de las autoridades competentes a los cinco detenidos, así como las armas, cartuchos y dosis de droga aseguradas para determinar su situación jurídica.

