Detienen a adolescente por quemar coches tras muerte del “Mencho” en Michoacán

Detienen adolescente por quemar coches. Foto: SSP Michoacán.

Las autoridades del estado de Michoacán dieron a conocer que detuvieron a un adolescente con varias dosis de droga y por quemar coches el pasado domingo 22 de febrero, luego de darse a conocer la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Adolescente quemó coches en Michoacán

Fue la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán la que informó a través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, que detuvieron a un adolescente que llevaba varias dosis de droga, pero que también habría quemado algunos coches luego de darse a conocer la muerte del “Mencho”.

Según información de las autoridades del estado, la detención ocurrió durante recorridos de prevención y vigilancia en la localidad de El Aguaje, donde el menor de edad fue arrestado en posesión de 31 envoltorios con sustancia granulosa con características de la metanfetamina.

“De acuerdo con indicios preliminares, estaría presuntamente vinculado a los hechos violentos del pasado domingo en la región; corresponderá a las autoridades ministeriales determinar su situación jurídica. La Guardia Civil mantiene presencia operativa permanente en Tierra Caliente para preservar el orden y la seguridad“, se lee en un breve comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

Llevaba varias dosis de droga. Foto: SSP Michoacán.

Tendría sólo 17 años

Reportes en redes sociales y medios locales apuntan que este adolescente detenido en Michoacán sólo tendría 17 años, pero ya estaría implicado en la posesión de metanfetamina y en la quema de automóviles e inmuebles el pasado 22 de febrero en Aguililla, Michoacán.

Antes de que el joven fuera arrestado en la comunidad de El Aguaje, tiró una bolsa e intentó escapar al notar la presencia de la policía. Cuando los oficiales lo alcanzaron y levantaron la bolsa, descubrieron que guardaba 31 envoltorios con metanfetamina.

Al final, lo llevaron ante las autoridades correspondientes para definir su situación jurídica, así como para investigar su relación con los hechos violentos del 22 de febrero.

