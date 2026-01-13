Grecia Quiroz se deslinda de exfuncionario relacionado con homicidio de Carlos Manzo

GENERANDO AUDIO...

Grecia Quiroz García, alcaldesa sustituta de Uruapan, se deslindó públicamente de Samuel G., exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo, detenido recientemente por su presunta relación con el homicidio de Carlos Manzo, ocurrido en Michoacán.

La funcionaria afirmó que el exservidor público no formó parte del movimiento político que llevó al poder al exalcalde.

Las declaraciones se realizaron este jueves durante una conferencia de prensa en Morelia, donde Quiroz García aseguró que Samuel G. se incorporó al Ayuntamiento una vez ganada la elección, y no durante la etapa de campaña.

“Él no inicia con nosotros cuando salimos a la calle con el presidente Carlos Manzo. Él llega al movimiento o, en este caso, no al movimiento, sino al ayuntamiento a trabajar con el presidente municipal una vez ya que se gana”. Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan Actuación de Samuel G. dentro del Gobierno municipal

Pese a deslindarse, Grecia Quiroz reconoció que el desempeño del exfuncionario dentro del Ayuntamiento fue adecuado y constante, por lo que aseguró que nunca imaginó que pudiera estar relacionado con un hecho delictivo de esta magnitud.

“Rinde fruto, yo lo puedo decir, y no me van a dejar mentir aquí mis compañeros. Una persona atenta, que siempre estaba, pues que realmente, si me preguntan a mí, yo no creería que él hubiese sido parte de lo que sucedió. Sin embargo, te puedo decir que en mi persona hay en este momento, hay rabia, hay impotencia, hay coraje”. Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan

Quiroz García recordó que conoció al imputado en la Cámara de la Unión, donde era asesor de un legislador priista.

Las investigaciones por el homicidio de Carlos Manzo continúan abiertas y las autoridades estatales no han informado si habrá más detenciones relacionadas con el caso.

