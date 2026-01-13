GENERANDO AUDIO...

Tamaulipas se convirtió en la primera entidad del país en entregar títulos y certificados a asociaciones religiosas, al tiempo que formalizó la instalación del Consejo Estatal y nueve Consejos Municipales de Paz y Justicia Cívica, como parte de una estrategia para fortalecer la cultura de paz, la justicia cívica y la reconstrucción del tejido social.

La instalación y toma de protesta de los consejos fue encabezada por la titular de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención Social y Reconstrucción del Tejido Social de la Secretaría de Gobernación, Clara Luz Flores Carrales, quien reconoció el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya con la atención a las causas sociales de la violencia.

Durante el evento, realizado en la explanada de Palacio de Gobierno, el mandatario estatal reiteró que Tamaulipas se suma a la convocatoria de la presidenta Claudia Sheinbaum para atender de fondo las causas de la violencia y avanzar hacia una política pública con enfoque humanista. Señaló que los consejos recién instalados contribuirán a la construcción de una cultura de paz basada en la participación ciudadana, la justicia y la convivencia social.

“La paz no es solo la meta, es el camino”, afirmó Villarreal Anaya, al destacar que el estado buscará fortalecer los avances en materia de seguridad pública y, a partir de ello, promover el bienestar físico, psicológico, social y espiritual de la población.

Consejos como espacios de diálogo y acción social

Tras tomar protesta a alcaldesas y alcaldes que integran los Consejos Municipales de Altamira, Ciudad Madero, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico y Ciudad Victoria, así como a representantes de El Mante y Río Bravo, Clara Luz Flores subrayó que estos órganos serán espacios activos de diálogo, cooperación y acción ciudadana.

Indicó que la creación de los consejos permitirá unificar criterios de trabajo entre los distintos niveles de gobierno y sectores sociales, con el objetivo de diseñar políticas públicas preventivas que atiendan problemáticas sociales cotidianas desde un enfoque de justicia y paz.

Entrega de títulos a asociaciones religiosas

En el mismo acto, se entregaron 50 títulos y certificados a asociaciones religiosas, lo que posiciona a Tamaulipas como la primera entidad en realizar este procedimiento fuera del ámbito federal. Flores Carrales explicó que esta acción responde a las instrucciones presidenciales de desregularizar trámites y agilizar gestiones, respetando lo establecido en la Constitución.

Entre quienes recibieron registros de alta a ministerios de culto se encuentran representantes de distintas asociaciones religiosas, incluidos líderes de Ministerios Puerta de Salvación, Movimiento Nacional Ecos del Calvario e Iglesia Pentecostés Cristo Rey.

Enfoque humanista para la construcción de la paz

Al dar la bienvenida, el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, señaló que el Gobierno de Tamaulipas tiene claro que la paz es resultado de la justicia y que su construcción requiere un enfoque humanista que involucre a todos los actores sociales.

Afirmó que la instalación de estos consejos representa un paso firme hacia un Tamaulipas más solidario, con mayor participación ciudadana y con una visión integral para enfrentar la violencia desde sus causas estructurales.

