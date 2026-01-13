Noticias de hoy 12 de enero de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 12 de enero de 2026, hasta las 19:00 horas:

Llamada Sheinbaum- Trump

Durante una llamada telefónica, la presidenta Sheinbaum le dijo a Donald Trump que la presencia de tropas de Estados Unidos en el país “no está sobre la mesa”.

Homicidios en México

En México se registraron 340 homicidios durante la segunda semana de enero. El estado que lideró las cifras fue Guanajuato, con 39 casos.

Convocatoria de la UNAM

La UNAM lanzó la convocatoria para el Concurso de Selección para Licenciatura, tanto en el sistema escolarizado como en el de universidad abierta.

Cuidado con fraude

Si recibes una llamada para, supuestamente, vincular tu línea telefónica, es un fraude. Este trámite sólo se realiza por medios oficiales y tienes hasta junio para hacerlo.

100 mil visas revocadas

Durante el primer año de su segundo mandato, Trump revocó más de 100 mil visas, una cifra récord que incluye a estudiantes y personas involucradas en distintos delitos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento