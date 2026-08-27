¡Rápida reacción! Policías salvan a niño que ingirió cloro por accidente en Michoacán

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Policías salvan a niño que tomó por accidente cloro. Foto: SSP Michoacán.

Autoridades del estado de Michoacán dieron a conocer que sus agentes lograron salvar a un niño que tomó cloro por accidente en el municipio de Charo. Al respecto, señalan que fueron familiares del menor de edad los que pidieron su ayuda.

Niño tomó cloro por accidente y guardias civiles lo salvan en Michoacán

Fue la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán la que dio a conocer en sus redes sociales, como en un comunicado oficial, que sus elementos salvaron a un niño que tomó cloro de manera accidental.

Al respecto, indican que los agentes de la Guardia Civil llevaban a cabo labores de vigilancia sobre la avenida Madero, a la altura del Tecnológico de Morelia, cuando una familia, a bordo de una camioneta, pidió su ayuda.

¿Qué hicieron los guardias civiles para salvar al niño?

Fue entonces que para agilizar el traslado del menor de edad a un centro médico, los oficiales comenzaron a abrir el paso a los familiares y para que llegaran rápidamente al Hospital Infantil que se encuentra en el municipio de Charo.

“Tras la emergencia, el personal policial aplicó el protocolo y las actuaciones correspondientes. Esta acción permitió acortar el tiempo de traslado y facilitó el arribo del infante al centro médico”, explican las autoridades michoacanas.

Por último, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán recuerda que la población puede pedir ayuda a cualquier hora del día a través de la línea telefónica 911.

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