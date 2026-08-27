Juan Manzo pide a FGR investigar asesinato de su hermano, Carlos Manzo

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Hermano de Carlos Manzo pide a FGR atraer el caso. Foto: Especial

El subsecretario de Gobierno de Michoacán, Juan Manzo Rodríguez, solicitó formalmente a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer la investigación por el asesinato de su hermano, Carlos Manzo, al considerar que existen elementos para que el caso sea atendido por autoridades federales.

Manzo informó que este miércoles se reunió con Ernestina Godoy, titular de la FGR, a quien entregó la petición para que la institución asuma la investigación y revise las presuntas inconsistencias señaladas en el caso.

¿Por qué piden a la FGR atraer el caso?

El funcionario expuso tres razones para solicitar la intervención federal. La primera es la posible participación de personas vinculadas con la delincuencia organizada, debido a que existen detenidos relacionados con este tipo de actividades.

Como segundo punto, señaló una presunta falta de exhaustividad de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, principalmente en las investigaciones sobre el círculo cercano de Carlos Manzo.

También denunció posibles irregularidades en el manejo de la escena del crimen. Según Manzo, los teléfonos celulares de la víctima habrían sido obtenidos de manera ilegal y no entregados a la fiscalía estatal por funcionarios municipales.

El tercer argumento es la relevancia nacional e internacional que adquirió el asesinato de Carlos Manzo, por lo que consideró necesaria la intervención de la FGR.

Señalan posibles omisiones y motivos políticos

Juan Manzo reconoció que la investigación relacionada con delincuencia organizada ha sido amplia, pero afirmó que todavía deben agotarse otras líneas de investigación.

Entre ellas mencionó las posibles omisiones de funcionarios del Ayuntamiento de Uruapan y una eventual motivación política detrás del asesinato.

“Más allá de cuestiones mediáticas, lo importante era que se pudiera presentar formalmente ya una diligencia dentro de la propia carpeta de investigación, que es lo que hicimos el día de hoy… Vamos a esperar finalmente qué es lo que resulta”, Juan Manzo Rodríguez

De acuerdo con Manzo, Ernestina Godoy se comprometió a definir en los próximos días qué atención dará la FGR a la solicitud.

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