Investigarán señalamientos sobre posible relación entre Grecia Quiroz y Samuel “N”, presunto partícipe en el crimen de Carlos Manzo

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Investigarán posible relación entre Grecia Quiroz y Samuel N. Foto: Charbell Lucio

La Fiscalía General de Michoacán (FGE) informó que tras la ampliación de declaración de Yesenia Méndez Rodríguez, exsecretaria particular de Carlos Manzo, se indagará la posible relación entre Grecia Quiroz, viuda del alcalde de Uruapan, y Samuel “N”, uno de los presuntos responsables del asesinato.

Fiscalía de Michoacán investigará posible relación entre Grecia Quiroz y Samuel “N”

Esto luego de que en días pasados la exfuncionaria municipal asegurara que Grecia Quiroz recomendó laboralmente a Samuel “N”, a quien incluso después del crimen, aumentó el salario.

Por esta razón, la Fiscalía señaló que con la información proporcionada por la exsecretaria de Manzo, se ampliarán las investigaciones.

“La denuncia se recibió apenas el día de antier, entonces se está haciendo el plan de investigación, tenemos que agotar todas las líneas de investigación. Si tenemos esta nueva información, obviamente tenemos que llevar a cabo la realización de los actos correspondientes y tratar de esclarecer la misma“, dijo Israel Vega Rodríguez, vicefiscal de Michoacán.

Samuel “N” habría compartido la agenda de Carlos Manzo

De acuerdo a las investigaciones, Samuel “N”, quien se desempeñó como director de Protocolo y Relaciones Públicas del Ayuntamiento de Uruapan, habría sido quien compartió la agenda de trabajo de Carlos Manzo a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), para que estos pudieran planear el ataque armado que acabó con su vida el 1 de noviembre de 2025.

El fiscal interino mencionó que dentro de las líneas de investigación, ya se analizaba la relación de Samuel “N” con Grecia Quiroz, aunque ahora con los elementos aportados por Yesenia Méndez, se reforzarán las indagatorias.

“Dentro de las (líneas de investigación) que ya se tienen, se tenía esta, no con tanta fuerza debido a que nunca fue señalada, sin embargo no se dejaron de realizar los actos de investigación para poder agotarla. Ahora que se tiene más información aportada a través de esta ampliación de denuncia, es que podemos llevar a cabo más actos de investigación“, precisó.

Recordó que en el caso de Carlos Manzo, únicamente queda pendiente de cumplimentar una orden de aprehensión, la que corresponde a José Manuel Jiménez, alias “Coronel Jiménez”, jefe de escoltas del alcalde asesinado, quien se encuentra prófugo de la justicia.

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