Tras ataque en escuela, diputados proponen “Ley de Corresponsabilidad Familiar”

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El ataque contra dos maestras de la preparatoria privada Anton Makarenko, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, fue directo, de acuerdo con las primeras investigaciones de la Fiscalía General de Michoacán. Autoridades estatales informaron que el menor llegó al plantel y disparó con un arma AR-15 contra las docentes que estaban en la entrada.

Según la fiscalía, el agresor entró al plantel y realizó las detonaciones sin mediar palabra. Carlos Torres Piña, fiscal general de Michoacán, explicó que el joven atacó primero a una maestra que estaba de espaldas y después a una segunda profesora que intentó ocultarse en el mostrador. Como parte de la investigación, se han realizado entrevistas con directivos, empleados de la escuela y familiares del menor.

Ley de Corresponsabilidad Familiar tras ataque en Michoacán

En medio de este caso, diputados del PVEM en el Congreso de Michoacán presentaron la propuesta llamada Ley de Corresponsabilidad Familiar. La iniciativa plantea sanciones para padres o tutores de menores que incurran en delitos, con castigos que podrían ir desde multas y reparación del daño hasta cárcel en casos graves como homicidio, feminicidio, secuestro y extorsión.

El diputado Alfredo Anaya Orozco dijo que hay delitos que pudieron haberse evitado y cuestionó de dónde obtuvo el menor un arma de ese calibre. Por su parte, la diputada Sandra Arreola señaló que la propuesta no busca criminalizar a los padres por el simple hecho de serlo, pero sí establecer una responsabilidad parental cuando existan conductas que pudieron prevenirse.

Los legisladores aclararon que, de aprobarse, esta iniciativa no sería aplicable al caso del adolescente que atacó a sus profesoras en Lázaro Cárdenas. Aun así, defendieron su presentación al considerar que cada vez es más frecuente la participación de menores de edad en delitos graves.

Mientras tanto, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla dijo que el hecho obliga a una reflexión sobre la atención a niñas, niños y jóvenes desde el hogar y las escuelas. Añadió que hay indicios de que el joven participaba en grupos antifeministas. En paralelo, las autoridades ministeriales siguen con la investigación para determinar el móvil del ataque contra las dos maestras en Michoacán.