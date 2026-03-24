Investigan a funcionarios de Ciénega de Chapala por presuntos nexos con el CJNG

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Investigan a funcionarios de Ciénega de Chapala por nexos con el CJNG. Foto: Getty.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que se investiga a funcionarios de la región de Ciénega de Chapala por presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esto, luego de que se detuviera a cinco servidores públicos en Chavinda por sus supuestos vínculos con este grupo de la delincuencia organizada.

Funcionarios de Ciénega de Chapala también serán investigados por presuntos nexos con el CJNG

En conferencia de prensa del lunes 23 de marzo de 2026, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que hay una investigación en curso en varios municipios del occidente del estado, de la región de Ciénega de Chapala, para ubicar a funcionarios con presuntos nexos con el CJNG.

Aseguró que los cinco servidores públicos detenidos en Chavinda son resultado de las averiguaciones que están realizando las autoridades michoacanas.

“Yo lo informé en días anteriores, que había una investigación en curso en varios municipios del occidente del estado, y este resultado que tenemos en Chavinda es precisamente motivado por esa investigación que hay en esta zona del estado. No es el único municipio, hay más municipios que están siendo investigados“, comentó, asegurando que seguirán los operativos y averiguaciones en esta parte de la entidad.

Asimismo, comentó para Uno TV que hay una investigación y análisis de inteligencia permanentes en dos regiones distintas de Michoacán: en Ciénega de Chapala y en Tierra Caliente, en coordinación con la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fiscalía del estado.

Reitera que deben respetarse los límites entre Tepalcatepec y Jilotlán

Por otra parte, el gobernador de Michoacán reiteró que deben respetarse los límites geográficos para temas de seguridad, luego de que se reportara la presencia de elementos de la Policía Municipal de Tepalcatepec en el municipio de Jilotlán de los Dolores, en Jalisco.

Incluso, dijo que hubo una reunión con autoridades federales, estatales y fiscales para acordarse que deben respetarse los límites en temas de seguridad.

“Hubo una reunión la semana pasada donde estuvo Guardia Nacional, Defensa Nacional, el Ejército, y estuvieron los Gobiernos de Jalisco y Michoacán, ambas Fiscalías, por el tema de Tepalcatepec, en cuanto a los límites con el municipio de Jilotlán de los Dolores, y se acordó que deben respetarse los límites para el tema de seguridad de manera coordinada. De esta coordinación, es precisamente que tengamos este ordenamiento entre la zona de Jilotlán de los Dolores y Tepalcatepec, Michoacán”, dijo.

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