Video: atropellan a 15 personas durante arrancones en Coahuayana, Michoacán

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Arrancones en Coahuayana, Michoacán dejan 15 heridos. Foto: Getty Images.

Unas 15 personas resultaron lesionadas después de que ocurriera un accidente durante unos arrancones que se organizaron en Coahuayana, en el estado de Michoacán. Este incidente fue captado en video y ahora se comparte en redes sociales.

Atropellan a personas durante arrancones en Coahuayana, Michoacán

En redes sociales ha comenzado a compartirse un video en el que se puede observar el momento justo en que un accidente ocurre durante unos arrancones en Coahuayana, en el estado de Michoacán.

Sí, durante este evento organizado por las fiestas locales, uno de los vehículos perdió el control y atropelló a unas 15 personas que observaban el evento al lado del camino y que terminaron resultando lesionadas.

¿Qué se puede observa en el video?

En el video que se comparte en redes sociales se puede observar que en un camino de Coahuayana, en el estado de Michoacán, decenas de personas observan y están a la espera de que comiencen unos arrancones entre dos vehículos.

Luego de que una persona les hace la señal de que pueden arrancar, uno de los automóviles avanza rápidamente, pero a los pocos metros pierde el control, saliendo del camino en dirección a la gente que presenciaba la carrera.

Entonces comienzan a escucharse algunos gritos y se ve que personas corren hacia el lugar de accidente para intentar ayudar a los heridos.

Al menos 15 personas heridas

De acuerdo con reportes en redes sociales y medios, este accidente en la localidad del estado de Michoacán dejó al menos 15 personas lesionadas, entre ellas dos menores de edad.

Después llegó personal de emergencias para atender a los heridos y trasladarlos al hospital de Coahuayana para ofrecerles atención médica especializada.

¿Qué dice el alcalde de Coahuayana?

El alcalde de Coahuayana, Andrés Aguilar Mendoza, dio a conocer a través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, que luego del incidente registrado durante los arrancones realizados, “en el marco de las fiestas de Coahuayana”, las personas lesionadas se encuentran fuera de peligro.

“Agradezco profundamente la rápida respuesta de los cuerpos de seguridad y emergencias, así como al Hospital de Coahuayana y a toda la ciudadanía voluntaria que se sumó de inmediato para brindar apoyo. Su compromiso y solidaridad hacen grande a nuestro pueblo”, se lee en su publicación.

Por último, aseguró que seguirán de cerca lo ocurrido y mantendrán informada a la ciudadanía: “La seguridad de las familias de Coahuayana es siempre nuestra prioridad”, agregó.

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