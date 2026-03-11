Desde Michoacán, proponen la “Ley Cazzu” para que padres o madres no restrinjan la movilidad de sus hijos

GENERANDO AUDIO...

La ley está inspirada en la cantante Cazzu. Fotos: Cuartoscuro/Charbell Lucio

En el Congreso de Michoacán, la diputada Sandra Arreola, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó este miércoles la propuesta de “Ley Cazzu”, que buscará que los padres y madres que no cumplen con sus obligaciones familiares no puedan restringir la movilidad de sus hijos.

Diputada de Michoacán impulsa la “Ley Cazzu”

De acuerdo a la legisladora, el caso de la cantante argentina Cazzu y su expareja, Cristián Nodal, visibilizó lo que viven miles de madres en México que se ven imposibilitadas de viajar con sus hijos fuera del país debido a que el progenitor, que en la mayoría de los casos está ausente o no brinda sustento, no otorga los permisos necesarios.

“El nombre es llamativo porque se inspira en el caso de la conocida cantante Cazzu, que no podía sacar a su hija del país porque no tenía el permiso del papá, en este caso de Christian Nodal. Este fue un caso muy sonado, pero también es la realidad de muchas mujeres aquí en México. A la hora de ir a sacar un pasaporte, si el papá no acude o no da permiso, el niño no puede salir del país y ha pasado muchas veces”, explicó la legisladora.

Esta propuesta será enviada al Congreso de la Unión en busca de que sea aprobada a nivel federal.

“Hay casos de niñas que tienen una beca o un viaje escolar importante para su vida, algún sueño que lograron en un tema deportivo y tienen que salir del país. Actualmente, mediante la sentencia de un juez se puede determinar que el niño sí pueda salir con la madre, sin el permiso del padre, pero cuánto lleva este proceso. Hay cosas más graves, más delicadas, donde se utiliza a los niños como medio de castigo contra la madre”, añadió Sandra Arreola

La legisladora expuso que las estadísticas muestran que tres de cuatro padres divorciados incumplen con sus obligaciones familiares de proporcionar pensión alimenticia y/o de convivencia con sus hijos, por lo que confió en que su propuesta sea respaldada por los legisladores locales y federales.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.