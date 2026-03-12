Emboscan y atacan a policías en Michoacán y dejan a un oficial herido

GENERANDO AUDIO...

Atacan a policías y hieren a un oficial. Foto: SSP Michoacán.

Autoridades del estado de Michoacán informaron que policías sufrieron un ataque, por lo cual un oficial resultó herido. Tras darse a conocer la agresión con armas de fuego, anunciaron el despliegue de un operativo de seguridad.

Atacan a policías en Michoacán

Fue la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán la que dio a conocer por medio de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, que policías del estado sufrieron un ataque la tarde de este pasado miércoles 11 de marzo.

Sí, al respecto, indicaron que elementos de la Guardia Civil repelieron la agresión de civiles armados en una zona serrana del municipio de Salvador Escalante, mientras estos llevaban a cabo labores operativas en la región.

Por esta razón, indicaron que inmediatamente reforzaron el dispositivo de seguridad para dar con los responsables. Pero también señalaron que por esta agresión, se reportó un oficial herido, quien después recibió atención médica.

Desplegaron operativo tras ataque a policías. Foto: SSP Michoacán.

Despliegan operativo en la región Pátzcuaro tras ataque a policías

Por este ataque contra policías, el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Antonio Cruz Medina encabezó el despliegue de un operativo en la región Pátzcuaro, con el objetivo de localizar a los responsables de la agresión.

“Los elementos de la Guardia Civil en coordinación con fuerzas de los tres órdenes de Gobierno, reforzaron la presencia operativa para garantizar la seguridad y tranquilidad de la población”, indicaron.

Incendian vehículos

La SICT Michoacán reportó un vehículo incendiado en la carretera Morelia-Uruapan, a la altura de Pátzcuaro, lo cual se relacionó a los sujetos que atacaron a los policías de Michoacán.

De hecho, en redes sociales compartieron imágenes de otros vehículos a los que se le prendió fuego.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer alguna detención por la agresión contra los agentes de la Guardia Civil de Michoacán.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.